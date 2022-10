Hyundai Ioniq 5 è una delle elettriche che più ci è piaciuta e continua a ottenere premi in tutto il mondo, incluso il più prestigioso titolo di World Car of the Year. Grazie a questo aspetto e le vendite in crescita, il costruttore sembra pronto a svelare un’ulteriore declinazione, la più potente di sempre.

Anche se al momento non è chiaro come si chiamerà, considerata la presenza della divisione sportiva N non è da escludere che possa ereditare la stessa nomenclatura utilizzata su i30 N e Kona N. Spiata in più occasioni, anche al Nurburgring, Ioniq 5 N sarà molto differente rispetto al modello attualmente disponibile. Sebbene le immagini che circolano in rete non consentano di comprendere bene le forme e dimensioni, Ioniq 5 N avrà molto probabilmente un kit aerodinamico dedicato comprensivo di alettone maggiorato e cerchi in lega di dimensione superiore. Trattandosi di un modello sportivo, è previsto un assetto specifico più improntato alla sportività e sedili più contenitivi, magari con cuciture a contrasto.

Secondo quanto riportato in rete avrà 600 cavalli, ovvero più del doppio della più compatta hot-hatch i30 N. Ioniq 5 N, in ogni caso, erediterà parte della tecnologia da Kia EV6 GT, la “gemella” da 585 cavalli (e oltre 700 Nm) che utilizza il medesimo pianale. Le prestazioni saranno pertanto invidiabili, con uno 0-100 bruciante e delle modalità di guida, secondo quanto comunicato in precedenza, estremamente coinvolgenti (sarà infatti capace di driftare come le migliori trazioni posteriori). Quando arriverà Ioniq 5 N è difficile a dirsi, ma si prevede un debutto nel corso del 2023 con un prezzo, probabilmente, compreso tra 65 e 70mila euro.