La strategia di elettrificazione di Hyundai sta entrando nel vivo, con lo sviluppo della Ioniq 6 in fase avanzata; l’auto, che abbiamo avuto occasione di ammirare in un’anteprima statica qualche mese fa, è quasi pronta a fare il suo debutto sul mercato nella veste classica, ma i più informati sapranno già che Hyundai sta lavorando a una variante sportiva “N” della nuova elettrica. Il video che vi proponiamo oggi, pubblicato su Youtube dal canale PDriveTV, ci racconta in breve lo stato dei lavori sulla Ioniq 6 N e ci mostra qualche minuto di guida in pista grazie a una GoPro posizionata a bordo dell’auto.

Il prototipo mostrato e guidato in questo video è dotato di una batteria agli ioni di litio da 77.4 kWh di capacità e di 3 motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due su quella posteriore, per un totale di 430 kW di potenza di picco – 584 cavalli – e 740 Nm di coppia. Queste caratteristiche promettono una velocità massima superiore ai 250 km/h, mentre il range non è specificato anche se nella sua veste più stradale la Hyundai Ioniq 6 promette fino a 600 km di autonomia.

Come giustamente fatto notare nel video, il prototipo testato è ben lontano dall’essere una versione definitiva dell’auto, che appare poco rifinita, una sorta di muletto per testare solo gli aspetti tecnici: lo si capisce già da un primo sguardo all’abitacolo, quasi completamente vuoto fatta eccezione per i 2 sedili sportivi, il roll-cage e una versione ridotta della plancia per fornire le informazioni più importanti.

Nel video possiamo vedere l’auto guidata in pista per diversi giri, duranti i quali la Ioniq 6 N – o meglio, la Hyundai RN22e, questo il nome del prototipo – si dimostra molto potente e divertente, con tanto di uscite di curva in sovrasterzo e persino un ‘Virtual Grin Shift‘, un sistema computerizzato che simula l’utilizzo di un cambio sequenziale con alette al volante. Il tutto è abbinato a un sistema di altoparlanti che emette suoni specifici per questo modello, così da offrire una maggiore immersione nell’attività di guida per chi si trova dietro al volante.

Hyundai Ioniq 6 è senza dubbio una delle auto elettriche più interessanti in arrivo sul mercato del 2023 e in quanto amanti della velocità non possiamo che attendere con curiosità anche questa versione sportiva “N”, attesa invece nel 2024.