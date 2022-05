Il CEO di Aston Martin, Tobias Moers, si dimetterà dalla casa automobilistica britannica con effetto immediato; secondo le prime indiscrezioni, non confermate, sembra che Moers avesse delle “divergenze strategiche” rispetto a quelle di Lawrence Stroll. Differenze legate per lo più all’impegno in Formula 1, settore che consente al marchio di ottenere forti profitti.

Moers ha alle spalle una carriera invidiabile con una lunga esperienza a capo della divisione AMG di Mercedes, responsabile di supercar come la SLS AMG. Da quando ha assunto il controllo dell’iconica casa automobilistica britannica, nel maggio 2020, Moers ha supervisionato veicoli come l‘Aston Martin DBX707 e Valkyrie. In Aston son in corso enormi cambiamenti di potere e non è escluso a questo punto che anche il numero uno possa cambiare; ma chi potrebbe arrivare? Secondo precedenti voci di corridoio, potrebbe giungere l’ex direttore tecnico di Ferrari, Roberto Fedeli; inoltre, per luglio 2022, è atteso l’arrivo di un altro ex-Ferrari, Carlo della Case. Al momento alla guida del marchio troveremo Marek Reichmann, ex CCO.

I dettagli sulla partenza di Moers e sul ruolo di Lawrence Stroll non sono chiari e ci aspettiamo aggiornamenti da parte della casa britannica. Alcune recenti indiscrezioni suggeriscono che Audi, appena entrata nel Campionato di F1, potrebbe acquisire le proprietà di Aston Martin. Al momento si tratta di pure e semplici rumor, simili a quelli forniti in precedenza per McLaren F1. In ogni caso, tra il cambiamento del CEO e l’eventuale modifica del team di corse in Formula 1, per Aston Martin saranno giorni difficili e attendiamo con curiosità di capire quali strategie verranno attuate dal nuovo CEO e dal futuro team. Aggiorneremo la notizia in caso di nuovi dettagli ufficiali.