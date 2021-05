Incentivi auto, esauriti in pochissime ore i fondi extra

I 5 milioni di euro di incentivi extra messi a disposizione dal Governo sono termini in pochissime ore. Le prenotazioni per il bonus destinato alla fascia tra 61 e 135 g/km, che include dunque sia vetture a benzina che diesel, ma anche ibride, sono infatti state aperte ieri mattina. Il portale, attivato alle ore 10, ha visto e in poco tempo inserire prenotazioni per 3.333 vetture.

La somma stanziata per aiutare gli utenti nell’acquisto di una nuova vettura, incluso quelle a benzina a diesel, entro i 135 g/km di CO2 e con costo massimo di 48.800 euro, senza o con rottamazione, era parte delle risorse residue già messe a disposizione per il 2020. Nel complesso, nel corso del 2021 la fascia in oggetto ha visto contributi su 178.666 auto nuove: dall’inizio dell’anno sono infatti stati messi sul piatto 268 milioni di euro per l’acquisto delle auto che rientrano nella fascia 61-135 g/km.

Come è possibile notare dal sito ufficiale dell’Ecobonus, ad oggi i fondi ancora disponibili sono quelli destinati alle auto elettriche con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2. Disponibile una somma di circa 174 milioni per chi vuole acquistare una BEV o una PHEV con un prezzo inferiore a 50.000 euro.

Non dimentichiamo che il mercato dell’auto del nostro Paese continua la sua profonda crisi nonostante i dati relativi ad aprile mostrino un incremento rispetto allo stesso mese di un anno fa. Tuttavia, la flessione delle vendite relativa ai primi quattro mesi del 2021 è stata sicuramente attenuata dalla disponibilità degli incentivi statali per i veicoli con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km, rifinanziati da parte del Governo con ulteriori somme. Come più volte denunciato dalle associazioni del settore, sarà però fondamentale spingere ulteriormente con incentivi statali al fine di evitare un crollo ancora più significativo delle vendite.