Iniziano le consegne delle Tesla Model 3 aggiornate

Continua il flusso di notizie relativo agli aggiornamenti proposti da Tesla sulla sua Model 3, confermati dagli stessi proprietari delle auto che sono in fase di consegna in diverse parti del nord America.

I contenuti diffusi online dai pochi fortunati che hanno ricevuto le prime Model 3 refresh rispondono ad alcune delle domande più comuni poste dai fan di Tesla. Nel primo video, pubblicato da Askarzadeh, ci si è soffermati sul nuovo design Aero delle ruote; si tratta di un aggiornamento della copertura delle ruote, che una volta rimossa rivela una ruota in tutto e per tutto identica a quella dei modelli pre-aggiornamento.

Askarzadeh afferma che la qualità delle finiture interne sembra invariata rispetto a quella delle precedenti Model 3, mentre l’imbottitura dei sedili sembra essere stata modificata, probabilmente per integrare la nuova funzione di riscaldamento. In un secondo video, lo stesso utente ha parlato del volante – che non è ancora dotato di sistema di riscaldamento, e dei fari, che possono essere regolati in su e in giù.

Abbiamo poi la testimonianza di David Narayan, conosciuto su reddit come u/kawikados e che ringraziamo per le foto, che ha mostrato la sua nuova Model 3 sul subreddit dedicato. David ha fatto notare come solo i finestrini anteriori siano dotati del famoso doppio vetro di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, e ha fatto luce su alcune imperfezioni di assemblaggio nel bagagliaio.

In nessuno dei video dei due utenti viene citata la nuova pompa di calore, che però Tesla ha inserito ufficialmente nel catalogo della Model 3, dopo averne parlato già diverse settimane fa. Questa nuova pompa dovrebbe migliorare l’efficienza della macchina, rendendola molto più adatta anche ai climi freddi. Secondo le parole di Drew Baglino di Tesla, la nuova pompa di calore permetterà alla macchina di operare anche in climi che raggiungono i -20°C.

Nei prossimi giorni avremo senza dubbio nuovi report di questo tipo, dato che pare proprio che Tesla abbia iniziato a consegnare le nuove Model 3 sia in Canada sia negli Stati Uniti.

Di seguito vi riportiamo alcuni dei video pubblicati nelle ultime ore da Askarzadeh: