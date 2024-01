InMotion Climber, il monopattino elettrico che non teme le salite | Test & Recensione

Climber è il nuovo monopattino elettrico di InMotion, che si distingue dalla concorrenza per un design più robusto che può trasportare, senza problemi, una persona dal peso massimo di 130 kg. Non è solo questione di struttura più massiccia, ma anche grazie alla presenza di un doppio motore, uno su ruota, da 450 watt l’uno (con spunto massimo di 750 watt).

All’interno della pedana si nasconde una batteria da 533 Wh a 54 volt, con un sistema avanzato di gestione che assicura la sicurezza contro la sovralimentazione ed evita che si scarichi eccessivamente, soprattutto quando inutilizzata. Questo sistema monitora la carica residua, la temperatura della batteria e verifica la connessione e la presenza di cortocircuiti interni. Se usate il monopattino solo nei periodi caldi, questa funzione vi evita di dover controllare lo stato della batteria durante i mesi invernali.

Esteticamente il monopattino non è differente da molti altri. Il colore dominante è il nero, con vari inserti arancioni, un richiamo distintivo del marchio InMotion. Dettagli come cavi neri e arancioni e una pinza del freno arancione contribuiscono a un design ricercato.

Per quanto riguarda le prestazioni su strada, il Climber offre una piacevole esperienza di guida grazie a pneumatici tubolari da 10 pollici e un sistema di freni a disco. C’è chi probabilmente preferisce pneumatici pieni, che tuttavia assorbono meno le asperità del terreno; nella confezione sono incluse due camera d’aria aggiuntive nel caso di necessità. Nonostante il peso di circa 20 chilogrammi, il monopattino è sorprendentemente maneggevole e facile da ripiegare, basterà agire su un gancio e abbassare il manubrio. Quest’ultimo è abbastanza largo da poterlo impugnare in comodità mentre lo userete, le impugnature sono confortevoli e l'acceleratore a pollice è molto reattivo.

In termini di sicurezza, il Climber è dotato di parafanghi anteriori e posteriori per proteggervi dagli schizzi d’acqua, ed è certificato IP56 per la carrozzeria e IPX7 per la batteria. Questo significa che potrete usarlo anche sotto alla pioggia, situazione che tuttavia rimane da evitare per questioni di sicurezza.

Il sistema di frenata del Climber include un singolo freno a disco posteriore, attivato dalla leva del freno. Quando si applica pressione, entrano in gioco anche i freni rigenerativi dei motori anteriori e posteriori, regolabili tramite l'app InMotion.

Parlando dell'app, InMotion offre un'applicazione dedicata per iOS e Android, che consente al rider di connettersi via Bluetooth al monopattino. Questa app offre una serie di funzioni, tra cui il blocco del monopattino, che crea resistenza in caso di tentativo di furto, la visualizzazione precisa della percentuale di carica della batteria e la possibilità di regolare le preferenze di avvio.

Infine, la sicurezza è al primo posto con un campanello, riflettori laterali e luci anteriori e posteriori lampeggianti in caso di frenata. Attenzione solo agli indicatori di svolta, assenti in questo modello e pertanto è necessario installarne di after market per poter circolare sulle strade italiane; a questo proposito vi consiglio di vedere la nostra guida dedicata.

Prova d’uso

Accelerazione veloce, stabile nella guida e la facilità di affrontare le salite senza chiedersi se ci riuscirete o meno, questa è l’esperienza che offre l’InMotion Climber. In realtà è proprio nel sali e scendi che si nota la differenza dagli altri monopattini, e dopo averlo provato posso confermare la correttezza della scelta del nome fatto dal produttore. Chiunque abbia provato altri monopattini sa quanto possa essere frustrante affrontare una salita, ma i due potenti motori sono in grado di gestire pendenze fino al 36 percento, mantenendo sempre la stessa spinta.

In condizioni normali il Climber può facilmente mantenere una velocità media di circa 35 chilometri all’ora, che sappiamo essere fuori legge, ma la massima velocità è gestibile dall’applicazione; potrete facilmente bloccare o sbloccare la velocità in base a dove vi troverete. La sua maneggevolezza è degna di nota, con una risposta pronta all'accelerazione e un display facile da leggere anche alla luce diretta del sole.

Con tre modalità di guida - Pedonale, Dinamica e Sportiva - il monopattino offre una varietà di opzioni per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Le manopole più corte non solo aggiungono alla manovrabilità, ma consentono anche di muoversi agevolmente nel traffico urbano.

Per quanto riguarda l’autonomia, InMotion promette più di 50 chilometri con una singola carica, che richiede circa 8 ore per essere completata se si parte con la batteria a zero. Nel mio test ho misurato un’autonomia inferiore, pari a circa 30 chilometri. Dipende probabilmente anche da come lo userete, a velocità più bassa e costante probabilmente è possibile raggiungere un’autonomia superiore, anche se i 50 chilometri sembrano sempre lontani.

Uno dei punti di forza del Climber è la sua versatilità. Adatto a chiunque, dai principianti agli esperti, e progettato per adattarsi sia a guidatori snelli che a quelli di taglia più abbondante, si presenta come una soluzione ideale per gli spostamenti quotidiani.

Il doppio motore, la struttura molto solida e la capacità di arrampicarsi sulle colline con facilità, nonché la personalizzazione tramite l’applicazione fanno lievitare il prezzo di questo monopattino a circa 1.100 euro, decisamente superiore alla media. Se vi serve un monopattino con cui fare pochi chilometri in città al posto dei mezzi pubblici, probabilmente vi accontenterete di un modello meno costoso, mentre se volete un monopattino potente e che non teme le salite, allora potreste considerare questo InMotion Climber.