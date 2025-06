La notizia in un minuto

Mansory e l'artista pop americano Alec Monopoly hanno creato una collezione esclusiva di dieci Mercedes Classe G cabriolet che trasformano l'auto in opera d'arte mobile. La carrozzeria diventa tela per personaggi iconici legati alla ricchezza come Mr. Monopoly, Zio Paperone e Richie Rich, mentre gli interni subiscono una metamorfosi totale con inserti decorativi realizzati a mano. Il motore V8 biturbo passa da 585 a 820 cavalli con accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi. Ogni vettura è dipinta a mano ed è un pezzo unico, rappresentando un punto d'incontro tra arte contemporanea e personalizzazione automobilistica di lusso, destinata a collezionisti esclusivi.