Jeep, entro il 2025 arriva un baby SUV elettrico

Importanti novità sembrano interessare il futuro della casa automobilistica statunitense Jeep. Infatti, lo stesso amministratore delegato del marchio, nonché Christian Meunier, sembra aver affermato che entro il 2025 verrà lanciato sul mercato un modello elettrico per ogni segmento. Inoltre, altre informazioni in merito alla strategia di Jeep, arrivano da Mark Allen. Il direttore del design ha discusso infatti di un importante incremento della gamma dalla casa statunitense. Dunque, sembra essere inevitabile l’arrivo di un nuovo modello compatto elettrico. A riguardo, Auto Express, ha affermato che la linea dei modelli dal costruttore – tra non molto – dovrebbe accogliere un SUV elettrico di piccole dimensioni.

Secondo le indiscrezioni trapelate, il veicolo in questione dovrebbe essere caratterizzato da un design non molto distante da quello tradizionale, le cui peculiarità dovrebbero essere caratterizzate – quindi – da linee perlopiù squadrate, dalla presenza di una griglia con sette feritoie e dagli immancabili passaruota dall’aspetto decisamente massiccio. La piccola Jeep elettrica, molto probabilmente, potrebbe essere basata sulla prossima generazione della piattaforma CMP del Gruppo Stellantis. Il debutto della nuova tecnologia – che è previsto nel 2022 – renderà possibile l’installazione di powertrain elettrici maggiormente performanti su modelli compatti quali la 208 e la 2008 della casa Peugeot e della Opel Corsa. Tuttavia, utilizzando la piattaforma CMP probabilmente non sarà possibile prevedere un sistema a trazione integrale meccanico.

Nonostante ciò, grazie alla piattaforma STLA Small, il cui annuncio è avvenuto durante l’EV Day, il costruttore statunitense potrà contare ancora sul tradizionale 4×4 che contraddistingue il marchio Jeep. Infatti, con tale tecnologia, sarà possibile optare per una soluzione che prevedere quattro ruote motrici con due motori elettrici, uno per asse, e sarà possibile installare pacchi di batterie da 37 kWh minimo. Per quanto riguarda invece l’autonomia, si dovrebbe raggiungere tranquillamente i 450 km. Tuttavia, si tratta – almeno per il momento – solamente di voci di corridoio, dunque nulla è ancora ufficiale in merito all’arrivo del piccolo SUV del marchio Jeep.