La casa coreana Kia ha finalmente svelato al mondo il suo nuovo SUV 100% elettrico: si chiama Kia EV9 e promette di offrire tanta tecnologia all’avanguardia, senza però dimenticare stile e personalità, il tutto basato sulla piattaforma E-GMP sviluppata da Kia e Hyundai da cui sono già nati gli altri modelli elettrici delle due compagnie.

Il debutto mondiale di Kia EV9 è atteso alla fine del mese di marzo, ma abbiamo già tante nuove informazioni specifiche sul nuovo SUV 100% elettrico, iniziamo dall’esterno: la filosofia con cui è stato disegnato questo SUV è definita da Kia come “opposites united”, “gli opposti che si uniscono”, una filosofia che unisce elementi semplici e netti, in grado di ispirare sicurezza e serenità, a elementi futuristici e innovativi come ad esempio i fari che si sviluppano verticalmente. Lateralmente la vista ci regala forme geometriche, come il contorno dei passaruota o la linea dei finestrini che si chiude in un triangolo che va a unirsi alla parte alta del portellone posteriore. Non mancano le maniglie a filo con la carrozzeria, un elemento sempre più frequente sulle auto elettriche di alta gamma come sarà questa Kia EV9.

Spostandoci all’interno ci ritroviamo in uno spazio votato al comfort assoluto dei suoi passeggeri: l’abitabilità è ai massimi livelli e le tecnologie integrate nell’abitacolo rendono la vita a bordo una vera e propria esperienza. Tutta la tecnologia integrata a bordo, o comunque buona parte, è disponibile per tutti gli occupanti della cabina, evitando quindi di concentrare la maggior parte delle funzioni nella zona del guidatore, così che tutta la famiglia possa godersi appieno l’esperienza di viaggio a bordo di EV9. Il design dell’abitacolo è elegante, senza però mai dimenticare funzionalità ed ergonomia; i materiali sono ricercati e di alta qualità, e non mancano abbondanti vani per riporre tutti gli oggetti che vogliamo tenere in macchina.

Le informazioni complete su Kia EV9 saranno svelate alla fine del mese di marzo.