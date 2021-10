La McLaren 765LT Spider dei tuoi sogni che aspetto ha?

La McLaren 765LT Spider è stata presentata pochi mesi fa ma il configuratore online è disponibile solo ora, consentendo sia ai clienti che a noi comuni mortali di creare la nostra 765LT dei propri sogni. Il configuratore offre non meno di 40 diverse tonalità di verniciatura come Lantana Purple, Vega Blue, Amaranth Red e Serpentine, i colori più gettonati dai proprietari di McLaren. Successivamente alla colorazione, è possibile scegliere tra due diversi design per i cerchi, ciascuno con quattro finiture esclusive.

Come tutte per tutte le McLaren, il configuratore consente anche di modificare il colore delle pinze freno e di ulteriori dettagli per rendere la vettura ancora più unica nel suo genere. Sempre sul fronte dell’estetica e dell’aerodinamica, 765LT Spider vanta una moltitudine di pacchetti installabili, tra cui il celebre MSO Clubsport che integra sedili da corsa più leggeri, freni maggiorati, dettagli in fibra di carbonio e molto altro.

Nonostante gli interni essenziali e ridotti all’osso per contenere il peso della vettura, McLaren consente ugualmente un elevato livello di personalizzazione, tra cui l’installazione di un sistema audio Bowers & Wilkins a 12 altoparlanti. Nessuna modifica invece per il propulsore che rimane quindi il V8 4 litri aspirato da 765 cavalli, capace di spingere la supercar da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e toccare i 200 km/h in solo 7,2 secondi. Numeri importanti, soprattutto per una spider che notoriamente a causa del sistema di apertura del tetto, ha un peso superiore della variante Coupé. In questo caso la lancetta si ferma a 1.388 Kg, praticamente come una Golf.

La produzione è limitata a 765 esemplari e tutti i modelli attesi per il 2021 sono già in sold out: prezzo? A partire da 342mila euro, cifra che può facilmente lievitare a oltre 370mila se deciderete di installare componenti MSO. McLaren 765LT è probabilmente l’ultima Long Tail endotermica che vedremo da parte del marchio inglese, non è escluso che il successivo modello sia ibrido e ispirato alla Artura.