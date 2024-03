La nuova versione del leggendario furgone Volkswagen ha 335 cavalli elettrici

Volkswagen ha svelato la sua ultima creazione nel mondo delle auto elettriche, presentando il potente ID. Buzz GTX, una versione sportiva del mitico furgone Volksagen dotato di trazione integrale e 335 CV, rendendolo l'ID. Buzz più potente mai prodotto.

Questo annuncio arriva poco dopo il recente lancio delle ID.3 GTX e ID.7 GTX, confermando l'impegno del marchio nell'offrire veicoli elettrici ad alte prestazioni.

L'ID. Buzz GTX si distingue per essere il primo della sua serie a offrire una trazione integrale grazie a un innovativo sistema a doppio motore. Questa soluzione tecnologica, insieme a una velocità di ricarica che arriva fino a 200 kilowatt e una capacità di traino fino a 4.000 libbre, lo rende estremamente versatile e potente. Con una potenza totale di 335 cavalli, si posiziona al vertice della gamma ID. Buzz.

Il veicolo sarà disponibile in due versioni con diverse opzioni di passo. La variante standard sarà equipaggiata con una batteria da 79 kWh, mentre quella a passo lungo sarà alimentata da una batteria da 86 kWh. Entrambe le versioni offriranno prestazioni di ricarica eccezionali, consentendo una ricarica dal 10% all'80% in meno di 30 minuti.

Nonostante Volkswagen non abbia fornito dettagli sulla gamma, ha dichiarato che entrambe le versioni potranno accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, con una velocità massima limitata a 160 km/h. Inoltre, l'ID. Buzz GTX sarà in grado di trainare fino a 3.968 libbre nella versione standard e fino a 3.527 libbre nella versione a passo lungo.

Il design dell'ID. Buzz GTX presenta alcune modifiche rispetto alla versione standard, tra cui: paraurti ridisegnati, una nuova griglia di presa d'aria e una vivace verniciatura Cherry Red.

All'interno, il veicolo è dotato di schermi touchscreen più grandi, un display head-up opzionale e cursori tattili illuminati per il condizionatore d'aria e il volume. Inoltre, la ID. Buzz GTX include l'assistente vocale IDA con integrazione di ChatGPT e un'app Wellness per migliorare il benessere durante la guida o la ricarica.

L'ID. Buzz GTX sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito durante il 2024, con le pre-vendite che inizieranno quest'estate. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'arrivo di una versione a trazione integrale è ancora incerto, ma la versione a passo lungo, e a trazione posteriore, sono già confermate per il 2024.