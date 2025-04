Svolta europea: debutta il roaming 5G standalone

L'evoluzione del roaming internazionale ha segnato un importante passo avanti grazie alla prima connessione di roaming 5G standalone tra due operatori di diversi paesi. Vodafone Germany e A1 Bulgaria hanno infatti completato con successo questo esperimento pionieristico, stabilendo un precedente che potrebbe rivoluzionare la connettività mobile transfrontaliera. La collaborazione, supportata dalla tecnologia Ericsson, rappresenta un punto di svolta significativo nel panorama delle telecomunicazioni globali, aprendo nuovi scenari per utenti privati e soprattutto per le imprese con operatività internazionale.

Quando viaggiamo all'estero, siamo ormai abituati a utilizzare il roaming per rimanere connessi. Tuttavia, la qualità e le prestazioni di questi servizi sono spesso inferiori rispetto a quelle disponibili sulla rete domestica. Il test condotto tra Vodafone Germany e A1 Bulgaria punta a superare queste limitazioni, dimostrando la possibilità di offrire esperienze di connettività senza compromessi anche quando si è in movimento tra diversi paesi.

La dimostrazione ha visto un abbonato di A1 Bulgaria collegarsi senza problemi alla rete 5G standalone di Vodafone Germania utilizzando un dispositivo standard. La particolarità dell'esperimento sta nell'aver utilizzato lo standard definito da 3Gpp/Gsma, che consente una configurazione automatica e un controllo centralizzato delle connessioni tra operatori diversi, eliminando la necessità di gestire manualmente percorsi individuali.

Non solo dati ma anche voce: il team ha infatti dimostrato la possibilità di effettuare chiamate vocali di qualità superiore in roaming. Una funzionalità che, insieme al suono surround immersivo, dovrebbe essere supportata dai futuri smartphone, alzando ulteriormente l'asticella dell'esperienza utente in mobilità internazionale.

Entro il 2030, quasi 3,6 miliardi di abbonamenti 5G nel mondo saranno abilitati alla tecnologia Standalone.

Alberto Ripepi, Chief network officer di Vodafone Group, ha sottolineato l'importanza strategica di questo sviluppo: "Vodafone Germania è stato il primo operatore a lanciare una rete commerciale 5G Sa in Europa. Ora stiamo portando la nostra esperienza all'estero con la prima dimostrazione di roaming 5G Sa al mondo". Ripepi ha inoltre evidenziato come questa tecnologia migliorerà l'esperienza degli utenti durante eventi internazionali come i campionati di calcio, garantendo una connettività veloce e costante anche in contesti industriali come magazzini e fabbriche presenti in diversi mercati.

La rilevanza di questo risultato è stata sottolineata anche da Todor Tashev, Senior director di A1 Group, che ha definito la connessione "una pietra miliare tecnologica chiave". A1 sta investendo risorse significative per offrire la migliore esperienza ai propri clienti in tutti i paesi del gruppo, e questa prima connessione rappresenta un passo importante verso una connettività di alta qualità per cittadini europei e turisti in movimento.

Il 5G standalone, a differenza delle implementazioni non-standalone, incorpora la tecnologia 5G sia nella rete core che nelle antenne radio. Questo approccio integrato consente di fornire applicazioni industriali a bassa latenza e servizi innovativi come lo "slicing delle reti private" in modo più veloce e affidabile su tutta la connessione. Quando questi vantaggi saranno applicati ai servizi di roaming, i clienti potranno beneficiare delle stesse prestazioni anche viaggiando in aree ad alta densità come centri urbani e snodi di trasporto.

Monica Zethzon di Ericsson ha evidenziato il contesto globale in cui si inserisce questa innovazione: "Attualmente ci sono oltre 60 reti autonome 5G live o distribuite in tutto il mondo, con Ericsson Core e le soluzioni radio che ne supportano più di 40". Con la diffusione delle reti 5G Sa, le aspettative degli utenti cresceranno, richiedendo che l'elevato standard di servizio e sicurezza disponibile sulla rete nazionale sia garantito senza variazioni anche durante i viaggi internazionali.

Secondo l'Ericsson Mobility Report, entro il 2030 quasi il 60% degli abbonamenti 5G globali (circa 3,6 miliardi) sarà abilitato al 5G Standalone. Una prospettiva che sottolinea l'importanza strategica degli investimenti in questa tecnologia. La ricerca di Ericsson rivela inoltre che i consumatori europei sarebbero disposti a pagare fino al 15% in più per migliorare la loro connettività mobile durante eventi di grande affluenza, come concerti o manifestazioni sportive.

Le implicazioni per il settore business sono particolarmente significative. La tecnologia 5G standalone in roaming permetterà di controllare robot industriali e veicoli autonomi in fabbriche e magazzini distribuiti in diversi paesi, oltre a consentire la connessione simultanea di un elevato numero di dispositivi di realtà aumentata e virtuale durante eventi internazionali. Questi casi d'uso evidenziano come il roaming 5G Sa non sia solo un'evoluzione tecnica, ma un abilitatore di nuovi modelli operativi per le aziende con presenza multinazionale.