Tutti conoscono la Mazda MX-5, ma forse non tutti conoscono la Hurtan. La Hurtan Desarrollos S.L è un’azienda spagnola, fondata dal carrozziere Juan Hurtado González, specializzata nella modifica di autovetture di serie in vetture dallo stile retrò, ispirato al design delle auto degli anni ‘30,’50 e ’60. Non è la prima volta che la MX-5 viene scelta come base per elaborazioni estetiche e creazione di body kit. Tra i più celebri, quelli per “trasformarla” in una Ferrari 250GTO, o in una Caterham Seven.

In occasione del 30° anniversario di attività, la carrozzeria spagnola ha deciso di creare una versione celebrativa limitata, della Grand Albaycin, basato sulla popolare spider giapponese. Il caso vuole (o forse non è un caso), che anche la Miata abbia da poco celebrato a sua volta i 30 anni di presenza sul mercato.

La versione speciale della Grand Albaycin verrà prodotta in soli sei esemplari, per i quali sarà possibile scegliere tra tre combinazioni cromatiche: Midnight Blue, Cherry Red o Lead Grey.

A ulteriore testimonianza dell’unicità di questa versione, ogni auto verrà corredata di un album fotografico che ne certifica l’autenticità, e inoltre farà entrare di diritto il suo proprietario nell’esclusivo Hurtan Club, dandogli la possibilità di prendere parte ed eventi e raduni esclusivi.

Per quanto riguarda i dettagli meccanici, restano esattamente quelli della MX-5 presente sul listino Mazda. Sarà quindi possibile scegliere tra la versione tradizionale con soft top e la versione targa col tetto rigido. Le motorizzazioni disponibili sono quindi il 1,5 litri da 132 CV o 2,0 litri, da 184 CV. La potenza non è la caratteristica principale della MX-5. Anche nel caso della versione modificata da Hurtan, le prestazioni sono certamente secondarie per chi sceglie di accaparrarsene una; l’esclusività e la possibilità di possedere un pezzo (quasi) unico, sono ciò che offre questa particolare vettura.

Per gli interni le scelte cromatiche saranno due; inoltre l’abitacolo è stato arricchito con inserti in legno o metallo e con un rivestimento in pelle trapuntata, presente sia sui pannelli degli sportelli che sui sedili, recanti sul poggiatesta il logo che contraddistingue l’edizione limitata. Rivestimenti in pelle in tinta sono previsti anche per volante, leva del cambio. Gli interni sono davvero molto ricchi ma assolutamente in linea con l’estetica retrò della carrozzeria, che stravolge le linee semplici della piccola Mazda.

Con la quantità di modifiche apportate alla vettura, anche il prezzo sarà stravolto rispetto a quello dalla MX-5, e probabilmente sarà anche superiore a quello della versione standard della Grand Albaycin.