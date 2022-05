Ci siamo, anche Mercedes sembra pronta a fare il grande passo e presentare la prima supercar completamente elettrica. La notizia giunge direttamente dal numero uno del marchio, Ola Källenius che, durante il Future of the Car Summit del Financial Times, ha confermato i piani definitivi del brand teutonico.

“La prossima settimana mostreremo come saranno secondo noi le supercar elettriche ad alte prestazioni marchiate AMG“, ha affermato Källenius. Nessun dettaglio tecnico del modello è stato condiviso oltre al fatto che avrà “un’architettura elettrica completamente dedicata da zero”. Come sarà? difficile a dirsi, sicuramente beneficera di una silohuette altamente aerodinamica abbinata a propulsori elettrici di elevata potenza e, probabilmente, una bayyL’anno scorso, Mercedes ha annunciato che lancerà tre piattaforme esclusivamente elettriche nel 2025 nell’attesa di “andare all-in” sull’elettrico. Mercedes stima che i suoi investimenti in veicoli elettrici tra il 2022 e il 2030 ammonteranno a oltre 40 miliardi di euro.

Nonostante questa notizia, non è la prima volta che Mercedes tenta di inserirsi nel mercato delle elettriche ad alte prestazioni. Nel 2014, infatti, aveva creato la SLS Electric Drive, una vettura che era essenzialmente un SLS convertita in elettrico. Nonostante l’operazione possa sembrare delle più facili, il prezzo di questa sportiva due posti elettrica era di circa mezzo milione di euro, sostanzialmente il doppio della sorella a benzina con motore V8 da 6,3 litri. Le prestazioni erano di tutto rispetto: 740 cavalli, 1.000 Nm di coppia massima e uno scatto da 0 a 100 in circa 4 secondi. L’autonomia era di circa 250 Km, assicurata da un pacco batterie da 60 kWh ricaricabile a 400 V.