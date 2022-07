La nuova Lamborghini Huracan Plug-in Hybrid sarà uno dei primi progetti del futuro elettrificato della casa italiana che, entro la fine del decennio, potrà contare anche su due auto elettriche. Il nuovo modello è stato anticipato da Rouven Mohr, Chief Technology Officer di Lamborghini, che ha indirettamente confermato la presenza di un sistema ibrido plug-in basato sul motore V10. Resta l’ipotesi di un sistema ibrido basato su motore V8.

Le prime informazioni sulla nuova Lamborghini Huracan ibrida, che sostituirà il modello attuale da tempo in produzione. anticipano la presenza di un sistema ibrido esclusivo per la vettura che, quindi, non riprenderà tecnologie già introdotto all’interno del Gruppo Volkswagen. La Huracan PHEV sarà un progetto speciale ed esclusivo, pensato per lanciare Lamborghini nel settore dell’elettrificazione. Il sistema sarà più potente dell’attuale Huracan che arriva a 640 CV e 565 Nm di coppia.

Per il futuro, Lamborghini dovrebbe spingere molto sull’ibrido che rappresenterà un passaggio intermedio fondamentale per arrivare alle elettriche. In arrivo ci sono diversi progetti che, nel corso dei prossimi anni, andranno a trasformare completamente l’immagine del marchio. Lamborghini punta a restare fedele alla sua anima sportiva ma non potrà rinunciare all’elettrificazione, parte integrante del futuro del mondo delle quattro ruote.

Maggiori dettagli sulla nuova Lamborghini Huracan Plug-in Hybrid arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, Lamborghini lavora al futuro di Aventador e Urus con l’obiettivo di gettare le basi per il lancio delle sue prime elettriche. Il passaggio alla mobilità a zero emissioni per il brand inizierà nel corso dei prossimi anni. Entro il 2030 ci saranno sul mercato due Lamborghini elettriche.