Lancia Delta Integrale Evo 2, all’asta un esemplare Blu Lagos

Lancia Delta Integrale Evo 2 all’asta. Un’interessante notizia per tutti i grandi appassionati che avranno l’occasione di partecipare o seguire l’asta Arizona di RM Sotheby’s fissata per il 22 gennaio 2021. Un inedito evento dedicato interamente a tutti coloro che sono a caccia di un nuovo modello da aggiungere alla propria collezione o per i neofiti in cerca del loro “primo amore”.

Tra le vetture proposte senza prezzo di riserva spiccherà una Lancia Delta Evo 2 del 1995 in livrea Blu Lagos. Considerando dunque che non è stata fissata una soglia minima di vendita, il veicolo potrebbe inevitabilmente scendere al di sotto della sua quotazione. Non a caso però, le grandi fiere del settore e i più importanti siti web interamente dedicati alla compravendita di auto d’epoca offrono il modello a cifre raramente inferiori ai 100.000 euro.

Solamente 200 gli esemplari

Il mitico “Deltone” del marchio torinese torna sotto la luce dei riflettori. Le uniche differenze rispetto alla versione standard vengono riservate alle soluzioni cromatiche scelte. Difatti, realizzata in circa 200 esemplari la Delta Integrale Evo 2 Blu Lagos si contraddistingue grazie all’elegante livrea azzurra impreziosita da una sottile linea gialla che percorre interamente la parte alta della fiancata, e ai sedili sportivi Recaro con poggiatesta integrato rivestiti in pelle che si distinguono per il loro colore crema. Secondo le stime, una Delta Integrale Evo 2 in questa colorazione avrebbe un valore di mercato negli Stati Uniti d’America che oggi si aggirerebbe tra i 90.000 e i 110.000 dollari.

La Blu Lagos rimane inoltre una delle vetture Delta in limited edition, prodotte tra il 1993 e il 1995, più ambite da moltissimi collezionisti. Inevitabilmente il prestigioso gioiellino sarà destinato ad una platea di facoltosi collezionisti. Non dimentichiamo che la Delta Evo 2 rappresenta l’ultimo step evolutivo della famosissima cinque porte pluri-campionessa di rally, arrivata qui ad avere il motore 2.0 turbo a 16 valvole da 215 CV.