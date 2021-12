Lancia diventerà la nuova Mercedes, parola di Napolitano

Luca Napolitano, AD del marchio torinese, avrà il compito di rilanciare lo storico marchio italiano per riportarlo ai fasti di un tempo e, a questo proposito, il numero uno di Lancia ha dichiarato di essere intenzionato a raggiungere la qualità del celebre marchio tedesco Mercedes. Sebbene la dichiarazione appaia come una vera e propria provocazione, la strategia potrebbe consentire a Stellantis di inserirsi in un segmento di mercato ancora inesplorato dove gli attuali marchi del gruppo non riescono ancora a competere. A differenza degli altri brand, Lancia non punterà sui volumi ma sui margini operativi; in altre parole, circoleranno poche Lancia ma i profitti saranno elevati.

Cosa possiamo aspettarci da Lancia? Stando a quanto emerso in rete, arriverà l’erede della Ypsilon tra un paio di anni e successivamente un crossover compatto nel 2026. Per una hatchback, tipo Delta, sarà necessario attendere il 2028 e forse, solo in seguito a questo terzetto, arriverà una super berlina o ammiraglia. Tutte saranno naturalmente solo elettriche, tranne la Ypsilon che avrà anche motorizzazioni mild hybrid, così da avviare il marchio verso la transizione. Le meccaniche saranno condivise con gli altri marchi premium del gruppo come Alfa Romeo e DS. Per differenziarsi, il marchio punterà sul comfort di bordo, sulla qualità costruttiva e sui materiali, ponendo l’accento proprio su quest’ultimo aspetto utilizzando, ad esempio, materiali riciclati o basso impatto ambientale.

Napolitano punta a promuovere il marchio prima in Europa e successivamente anche sui mercati esteri, arrivando a produrre anche soluzioni con guida a destra per il Giappone e l’Australia. L’obiettivo è quello di realizzare una rete di 100 concessionari in 60 città europee spingendo, al tempo stesso, anche le vendite online che stan prendendo sempre più piede in tutto il mondo.