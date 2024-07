Le Nissan Nismo tornano in Italia, ma per ora niente berline

La divisione sportiva di Nissan, Nismo, si prepara a fare il suo ritorno in Europa dopo 40 anni dalla sua nascita. Questa volta, però, lo farà con una novità assoluta: la Nissan Ariya Nismo, una versione potenziata del SUV elettrico giapponese.

Questa nuova Ariya Nismo segna un importante traguardo per il reparto ad alte prestazioni di Nissan, essendo la prima volta che si cimenta con un'auto elettrica. Le specifiche sono impressionanti: il veicolo vanta 435 CV di potenza, 600 Nm di coppia e una batteria da 91 kWh.

È anche questione di modifiche meccaniche

La Nissan Ariya Nismo non si limita a offrire più cavalli. Il veicolo ha, tra cui un impianto frenante maggiorato e un assetto modificato. Inoltre, è stata introdotta una speciale modalità di guida chiamata "Nismo" per sfruttare al massimo il powertrain.

Il sistema di trazione integrale e-4ORCE è garantito dalla presenza di un motore per ogni asse. L'estetica è stata rivista con nuovi cerchi in lega da 20", appendici aerodinamiche specifiche e profili rossi. Gli interni presentano un aspetto sportivo con sedili avvolgenti.

Il debutto europeo della Nissan Ariya Nismo è previsto per il 21 luglio 2024, in occasione del Gran Premio di Formula E di Londra. Non è ancora chiaro se Nismo firmerà anche altri modelli Nissan, come le nuove Qashqai, Juke e Leaf.