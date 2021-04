Lightyear One, la prima auto solare debutterà entro il 2021

Tra non molto inizieranno ad essere consegnati i primi esemplari della Lightyear One, la prima auto elettrica solare a lunga percorrenza realizzata dalla startup olandese Lightyear. Infatti, a quanto pare, a partire dall’ultimo trimestre del 2021, avranno inizio le consegne. La notizia è stata divulgata dalla stessa azienda in occasione di un evento tenutosi in streaming nei giorni scorsi. Inoltre, è stato svelato un altro importante dettaglio che riguarda la collaborazione tra la startup olandese con uno dei più grandi produttori di pneumatici quali Bridgestone.

Si tratta, in ogni caso, di un’auto dalle caratteristiche mai viste prima, provvista di quattro motori che garantiscono un autonomia di 725 km nel ciclo WLTP. Uno degli spetti che merita maggiormente attenzione, riguarda la presenza di ben 5 metri quadrati di pannelli solari – posizionati sul tetto e sul cofano – e riparati da vetri di sicurezza. Secondo quanto affermato da Lightyear, i pannelli solari andrebbero ad incrementare l’autonomia sino a 12 km nell’arco di 1 ora. Con tali caratteristiche, inevitabilmente il costo della Lightyear One è elevato. Infatti, il veicolo può essere acquistato al prezzo di 150.000 euro. L’auto della startup olandese sarà realizzata in produzione limitata e, a quanto pare, saranno solamente 946 le unità che verranno prodotte nello stabilimento Lightyear che si trova nei Paese Bassi.

Le auto in questione, saranno disponibili sul mercato europeo, svizzero e norvegese. Ancora in dubbio il Regno Unito poiché l’azienda olandese non produce veicoli con guida a destra. Come affermato poc’anzi, la Lightyear One utilizzerà una particolare versione degli pneumatici Bridgestone. Infatti, per la prima auto con pannelli solari sono state scelte le gomme Turanza Eco, rese molto più leggere grazie all’unione le tecnologie Enliten e Ologic del brand. Grazie a tali tecnologie il peso e la resistenza al rotolamento vengono notevolmente ridotte. Si tratta, dunque, di una gomma dalle dimensioni molto particolari poiché molto stretta (175/60 R19), che aiuta a ridurre – quanto più possibile – la resistenza aerodinamica.