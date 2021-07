Lightyear One, coperti 700 km con il tetto fotovoltaico

Importanti novità giungono direttamente dalla startup olandese in merito allo sviluppo dell’innovativo veicolo che prende il nome di Lightyear One. L’auto in questione, che dovrebbe essere la prima elettrica provvista di pannelli solari più innovativa al mondo, sembra aver raggiunto importantissimi risultati inerenti all’autonomia. Infatti, durante gli ultimi test effettuati all’Aldenhoven Testing Center in Germania, la One è stata in grado di percorrere ben 710 km mantenendo la velocità costante di 85 km/h.

Ricordiamo che la Lightyear One è provvista di una batteria da 60 kWh e, per portare a termine i test, sono state necessarie 9 ore. Inoltre, per percorrere 710 km, sono stati utilizzati anche i pannelli solari da 5 metri quadri. Confrontando quindi il veicolo della startup olandese con la EQS della casa automobilistica Mercedes, è possibile constatare che il veicolo tedesco è in grado di percorrere 770 km nel ciclo WLTP, ma è pur vero che è dotata di una batteria da ben 107,8 kWh. Tuttavia, sembrerebbe che, durante la prova, le condizioni atmosferiche erano abbastanza buone e non erano presenti salite o discese, bensì solamente curve con pendenze che variano dal 67 al 72%.

In ogni caso, il costruttore sembra essere abbastanza convinto del fatto che i risultati potevano essere addirittura migliori in condizioni climatiche maggiormente soleggiate, in modo da poter sfruttare al massimo le performance utilizzando i pannelli fotovoltaici. Infatti, sfruttando al massimo i raggi solari, la Lightyear One avrebbe potuto percorrere circa 30 km in più. I collaudi, sono stati effettuati non solo per valutare l’efficienza dei pannelli solari, ma anche per testare le prestazioni della batteria, dei motori elettrici e dell’energia utilizzata dal sistema di raffreddamento. In merito ai risultati ottenuti, non sono mancate le parole di Lex Hoefsloot, CEO dell’azienda, il quale ha affermato:

Siamo contenti dei risultati, ma sappiamo che possiamo lavorare meglio su aerodinamica, powertrain, freni e sospensioni. I test ci hanno fornito dati interessanti su come migliorare i nostri veicoli con diverse temperature ambientali e vento laterale.

La produzione della Lightyear One avrà inizio nei primi mesi dell’anno prossimo e ne saranno prodotti, inizialmente, 946 esemplari i quali avranno un prezzo base di 149 mila euro.