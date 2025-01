Cybertruck: 10.000$ di pannelli solari per ottenere autonomia extra

Un'azienda californiana ha sviluppato una pellicola solare avvolgente per il Tesla Cybertruck, in grado di generare fino a 1,5 kW di energia e aggiungere circa 15 miglia di autonomia al giorno. Il costo dell'installazione, però, si aggira intorno ai 10.000 dollari (potete vedere il risultato finale in questo video su YouTube).

Sunflare Solar, azienda specializzata in celle solari flessibili, ha presentato una soluzione innovativa per il pick-up elettrico di Tesla. La pellicola solare può essere applicata sull'intera carrozzeria del veicolo, trasformandolo in una sorta di pannello solare mobile. Questa tecnologia realizza in parte la visione originale di Elon Musk, che nel 2017 aveva ipotizzato l'integrazione di celle solari sui veicoli Tesla.

Il sistema include un inverter da 5 kW per convogliare l'energia al veicolo.

L'idea di Musk per il Cybertruck prevedeva inizialmente un tetto solare opzionale in grado di aggiungere 15 miglia di autonomia al giorno. Tuttavia, questa caratteristica non è stata implementata nella versione definitiva del veicolo, non risultando nemmeno acquistabile come optional. La soluzione di Sunflare Solar va oltre, coprendo l'intera carrozzeria e offrendo prestazioni simili a quelle promesse da Tesla.

Nonostante l'innovazione, questa soluzione presenta alcune criticità. La carrozzeria in acciaio inossidabile del Cybertruck, progettata per resistere a graffi e urti, verrebbe sostituita da celle solari più delicate. Inoltre, l'efficienza dei pannelli solari su un veicolo in movimento rimane discutibile rispetto all'installazione su edifici fissi.

L'applicazione di tecnologie solari sui veicoli elettrici resta un campo di ricerca interessante, soprattutto per modelli ultra-efficienti come l'Aptera. Tuttavia, per la maggior parte dei veicoli elettrici, l'installazione di pannelli solari domestici rimane la soluzione più efficace per la ricarica con energia rinnovabile.

La proposta di Sunflare Solar dimostra il crescente interesse del mercato per soluzioni innovative nel campo della mobilità elettrica e dell'energia solare. Resta da vedere se questa tecnologia troverà un'applicazione diffusa o rimarrà limitata a nicchie di mercato specifiche.