Lotus entra nel mondo dell’elettrico con il SUV Eletre. Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ed adesso il marchio inglese (di proprietà cinese) ha svelato le specifiche del nuovo modello.

L’Eletre verrà proposto in tre versioni differenti, e le consegne partiranno dall’estate del 2023. Si potrà scegliere tra la versione base, la S e la R. In comune avranno una batteria dalla capacità di 112kWh, che permetterà un’autonomia di 600km secondo il ciclo WLTP, che scendono a 490km per la versione R, assai più performante. Per quanto riguarda la ricarica, basteranno 20 minuti per passare dal 10% all’80% in corrente continua da una colonnina HPC, mentre in corrente alternata è possibile ricaricare ad una potenza di 22kW.

I modelli Eletre ed Eletre S, saranno spinti da un doppio motore elettrico da 450kW (612 CV), con una coppia di 710 Nm, che verranno trasmessi alle ruote attraverso la trazione integrale. Il SUV raggiungerà i 100km/h in 4,5 secondi ed avrà una velocità massima di 258km/h. Per la versione Eletre R, più sportiva, è previsto un powertrain in grado di erogare 675kW (918CV), con una coppia di 985Nm. Non c’è da stupirsi se basteranno soltanto 2,95 secondi per passare da 0 a 100km/h, e che sarà possibile raggiungere una velocità massima di 265km/h.

Lotus è sempre stata molto spartana per quanto riguarda gli interni delle sue vetture, ma col nuovo Eletre cambia totalmente registro. Per il nuovo SUV elettrico, è stato sviluppato un sistema operativo apposito, che prende il nome di Lotus Hyper OS, e l’interfaccia grafica per il sistema di infotainment è stata realizzata con Unreal Engine. Saranno inoltre disponibile gli aggiornamenti OTA, per miglioramenti e nuovi servizi da poter aggiungere al proprio veicolo. È inoltre in corso una collaborazione con Nokia e col suo programma HERE, per sviluppare servizi di navigazione integrati. Da citare anche la volontà di collaborare con Dolby per curare ogni minimo dettaglio dell’esperienza audio che sarà possibile vivere a bordo del SUV.

Dal punto di vista della sicurezza, il marchio sportivo inglese offre un avanzato sistema di assistenza alla guida basato su un sensore LiDAR. Per la carrozzeria si potrà scegliere tra 6 varianti di colore: Natron Red, Galloway Green, Stellar Black, Kaimu Grey, Blossom Grey e Solar Yellow. All’interno è previsto l’utilizzo di materiali sostenibili.

Per la versione R troveremo dettagli specifici che ne evidenziano l’animo sportivo, come lo spoiler posteriore attivo, o la modalità Track Mode, che permette di ridurre l’altezza da terra e di utilizzare un set-up più estremo, adatto alla pista.

Sono stati annunciati anche i prezzzi per il mercato italiano. Serviranon circa € 98.500 per le Eletre, € 124.000 per la Eletre S, e € 155.000 per la Eletre R.

Per tutti e tre i modelli son previsti 5 anni di garanzia o 150.000 km.