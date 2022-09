Nella splendida cornice di Garage Italia, una risto-officina situata a Milano a pochi passi dalla vecchia sede della Alfa Romeo, Lotus ha svelato le prime soluzioni a batteria pensate dal marchio inglese ora di proprietà dei cinesi. Per chi non lo sapesse, infatti, da poco più di 5 anni Geely possiede Lotus Cars assieme ad altri prestigiosi marchi europei come Volvo.

Con la dipartita delle ultime e storiche supercar endotermiche, Lotus si tuffa nel segmento delle elettriche lasciando disponibile a listino solo la Emira, una piccola supercar destinata a sostituire Exige. Emira, a differenza di quest’ultima, vanta due motorizzazioni condivise direttamente da Toyota e Mercedes-AMG; mentre la prima può contare su di un propulsore da 3.5 litri V6 da 400 cavalli, il medesimo a bordo di Toyota Supra, il secondo è il 2.0 4 cilindri da 350 cavalli installato sulla Classe A AMG. Entrambi i propulsori conferiscono, in ogni caso, abbastanza cavalleria e spinta per rendere Emira una soluzione estremamente promettente sotto tutti i punti di vista. Per il mercato europeo, allo stato attuale, è disponibile esclusivamente con la motorizzazione del Sol Levante ad un prezzo di poco inferiore ai 90mila euro.

Eletre

Come accennato, oltre ad Emira, Lotus ha presentato il SUV sportivo Eletre e la hypercar Evija. Dopo anni di speculazioni, Lotus rilascia ufficialmente il primo SUV alimentandolo, tuttavia, con un sistema propulsivo a batteria. Lotus sfida tutti, superando a livello di tempistiche anche Porsche che, come sappiamo, è in procinto di commercializzare il Macan elettrico. Mentre alcuni sono convinti che Lotus non dovrebbe mai realizzare un SUV, per non parlare di uno elettrico, altri ritengono che sia una strategia necessaria per mantenere vive le risorse della società e renderla in grado di continuare a produrre auto con maggiore pedigree.

Lotus Eletre è difatti un SUV sportivo, capace di sprigionare una potenza massima di 900 cavalli con uno scatto bruciante di 3 secondi nello 0-100 km/h. La batteria è da 100+ kWh, mentre l’autonomia nel ciclo WLTP è di 600 km; la dimensione della batteria non dovrebbe spaventare in quanto Elentre accetta anche ricariche a 800 Volt, che dovrebbero garantire tempi di sosta contenuti. Lunga 510 cm, larga 223, alta 163, con un passo di 302 cm, la Lotus Eletre ha un bagagliaio di 400 litri, a cui si aggiungono circa 80 litri anteriori. Progettata nel Regno Unito, Eletre si caratterizza da una carrozzeria imponente ma, al tempo stesso, estremamente aerodinamica. Il frontale trae ispirazione dalla Evija, mentre il posteriore è inedito per il marchio. Numerose le novità in campo tecnologico, dagli ADAS (Livello 4) di bordo fino agli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere che fungono come specchietti digitali.

All’interno della Lotus Eletre trovano posto quattro o cinque persone (a seconda della configurazione) e l’abitacolo è votato decisamente al lusso, con materiali di pregio e un impianto audio KEF estremamente immersivo con ben 23 altoparlanti. Indipendentemente dalla tua opinione sul SUV elettrico, Lotus ha ora rilasciato il configuratore che consente di personalizzarlo a proprio piacimento. Le opzioni di personalizzazione sono numerose, dagli esterni fino, naturalmente all’abitacolo. Non mancano i dettagli più sfiziosi come le pinze freno e i cerchi in lega. Noi lo abbiamo immaginato così, ma a questo indirizzo potete trovare il configuratore ufficiale. Per i più interessati, Eletre dovrebbe avere un prezzo di listino vicino ai 120.000 euro, e sarà disponibile nel Regno Unito, Cina ed Europa nel 2023.

Qual è il nostro punto di vista su Eletre? A nostro parere non sorprende che anche Lotus, come Lamborghini, Porsche e ora Ferrari, abbia deciso di sondare il terreno dei SUV sportivi. In fin dei conti, dati alla mano, sia Lamborghini che Porsche sono riusciti a ottenere ottimi volumi di vendita superando tutte le aspettative. Ora con Purosangue anche Ferrari punta a replicare l’interesse e Lotus potrebbe seguire il trend. Certo, viene da chiedersi chi potrebbe desiderare un SUV sportivo elettrico, ma al momento è difficile comprendere a fondo il mercato ed è necessario pertanto attente i primi mesi di vendita.

Evija

Definita come “l’auto sostenibile più premium del mondo” nel corso del passato International Design Award, vincendo la categoria Product Design of the Year, Lotus Evija è una hypercar elettrica di altissima gamma. Evija vanta una potenza combinata di 2.000 cavalli, una cifra elevata anche per il settore delle elettriche; su questo modello sono presenti infatti quattro propulsori elettrici installati su ogni ruota così da conferire una spinta costante in ogni contesto.

Nello sprint da 0 a 100 km/h impiega meno di 3 secondi, mentre per raggiungere i 300 km/h sono necessari poco più di 9 secondi; la velocità massima è limitata a 321 km/h, un valore contenuto per una hypercar endotermica ma comunque elevato per una elettrica. L’autonomia è di 346 km anche se al momento non è chiaro che tipo di batteria o sistema di ricarica sia presente a bordo.

Realizzata in fibra di carbonio, la carrozzeria mira a ridurre il peso in quante più aree possibili, un fattore necessario a causa delle pesanti batterie dell’auto, che contrastano con la filosofia originale di Colin Chapman di “semplificare, quindi aggiungere leggerezza”. Tuttavia, sebbene non sia leggera per gli standard a cui siamo più abituati, l’ago della bilancia su Evija si ferma a 1.678 kg: un valore di tutto rispetto.

Per avere Evija nel proprio garage è necessario spendere una cifra importante: sebbene al momento non ci sia nulla di ufficiale, voci di corridoio suggeriscono che il prezzo nel Vecchio Continente potrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro, allineandosi pertanto alle soluzioni endotermiche di casa Pagani e Ferrari. Anche per Evija, Lotus ha reso disponibile un interessante configuratore che permette di personalizzare ogni singolo dettaglio; se siete curiosi, a questo indirizzo potete sbizzarrirvi con le scelte e gli allestimenti.