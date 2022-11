Lamborghini, il marchio di Sant’Agata Bolognese, produce storicamente modelli di altissima gamma caratterizzati da finiture impeccabili, tecnica illimitata, design che strizzano l’occhio ai caccia più veloci e, naturalmente, una potenza da vera supercar. Qualità che hanno un prezzo che, in alcuni casi, può essere sì salato ma giustificato dalle ore e ore di studio e lavorazione dietro ad ogni singolo modello. Abbiamo visto in precedenza quale può essere approssimativamente il costo di gestione di una Porsche, ma quanto costa invece mantenere una Lamborghini?

Il costruttore, da ormai diversi anni, commercializza tre famiglie di prodotti ben distinti: Aventador (la più potente e ora in via di dismissione), Huracan (la supercar “da tutti i giorni”) e Urus (il SUV sportivo che coniuga sportività e comodità sconfinata). In aggiunta, il marchio del Toro propone anche modelli in tiratura limitata come Countach LPI 800-4 e Sian, che tuttavia non prenderemo in esame in questa rassegna. Le tre famiglie di prodotto si distinguono in maniera netta e precisa, sia per la loro stessa “forma” (intesa come carrozzeria) sia per le potenze in gioco.

In linea generale e per semplificare il discorso, i modelli di Aventador hanno una potenza compresa tra 741 e 770 cavalli, Huracan tra 610 e 640 cavalli, mentre Urus tra 650 e 666 cavalli (cifra “diabolica” disponibile solo a bordo del nuovissimo Performante). Insomma, seppur si sia sempre nel campo delle supercar, la gamma è diversificata così da offrire una soluzione valida in base al budget o alla necessità di utilizzo.

Anche i prezzi, come le prestazioni o il comfort di bordo, aumentano di pari passo; la gamma Huracan è la più accessibile con un prezzo base di circa 200mila euro, seguita da Urus con i suoi 230mila euro e, infine, Aventador che parte da 350mila euro (fino a oltre 400mila per il modello SVJ).

Ma quali sono i costi da sostenere una volta acquistata una Lamborghini?

Credits: DRIIVE

Bollo

Il bollo è una tassa di possesso e deve essere corrisposta ogni anno indipendentemente dall’utilizzo o meno del proprio veicolo. La scadenza del bollo auto è fissata, in genere, entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione; alcune regioni consentono di coprire la spesa telematicamente avvalendosi di sconti anche di rilievo.

Quando si parla di supercar, è bene ricordare anche la presenza del superbollo ovvero un ulteriore balzello specifico per tutte quelle auto che superano i 185 kW di potenza. Il superbollo considera non solo la potenza, ma anche l’anno di costruzione del veicolo, come evidenziato nel nostro approfondimento. Ultimamente, complice il nuovo Governo, si vocifera di una possibile eliminazione ma al momento è ancora presente e pertanto è necessario coprire la spesa.

Qual è la somma da coprire ogni anno? Prendendo come Lamborghini “media”, i modelli base (in commercio) di Huracan, Urus e Aventador scopriamo che in Lombardia:

Lamborghini Huracan (449 kW): 1.609 euro bollo + 5.280 euro superbollo

Lamborghini Urus (478 kW): 1.721 euro bollo + 5.860 euro superbollo

Lamborghini Aventador S (545 kW): 1.980 euro bollo + 7.200 euro superbollo

Valori che, come è lecito immaginare, lievitano quasi all’inverosimile sui modelli più prestazionali:

Lamborghini Huracan STO (470 kW): 1.690 euro bollo + 5.700 euro superbollo

Lamborghini Urus Performante (490 kW): 1.767 euro bollo + 6.100 euro superbollo

Lamborghini Aventador SVJ (566 kW): 2.061 euro bollo + 7.620 euro superbollo

Pneumatici

Complici le potenze in gioco e le dimensioni delle vetture, non sorprende di certo scoprire che tutti i modelli hanno in dotazione gomme estremamente grandi e non di taglio comune. Giusto per fare un esempio, Lamborghini Huracan esce di fabbrica con pneumatici Pirelli P Zero 245/35 R19 all’anteriore e 305/35 R19 sul posteriore.

I prezzi delle gomme si diversificano da modello a modello, dimensione su dimensione, il costo di un treno di pneumatici estivi è minimo di 1.600 euro. Considerate che una Aventador necessita di pneumatici 255/30 R20 all’anteriore e 355/25 R21 sull’asse posteriore; dimensioni che, inevitabilmente, fanno lievitare il prezzo di un treno di gomme estive anche a 2.500 euro. Discorso analogo per il SUV Urus complice la presenza di pneumatici da 22” che incrementano ulteriormente un prezzo sicuramente non alla portata di tutti.

Carburante

Allo stato attuale non è molto semplice definire il costo di gestione di una qualsiasi vettura, anche a batteria, per via dei valori in continua crescita. Se da un lato, con una supercar come una Lamborghini, è molto facile arrivare a consumi da record quasi “impensabili”, dall’altro con un utilizzo lungimirante e senza accelerazioni brusche è possibile ottenere consumi di tutto rispetto.

Come accennato dal nostro amico Silvio, possessore di una Lamborghini Huracan EVO con oltre 100mila km all’attivo, non è difficile ottenere i 10 km/l con una guida misurata. Per coprire una distanza di 10mila km sono quindi necessari circa 1.800 euro; con un utilizzo più “corsaiolo” non è difficile ipotizzare un costo X volte superiore.

Quanto fa con un pieno una Lamborghini? Difficile a dirsi ma in linea di massima il pieno è compreso tra 300 e 500 km.

Assicurazione

Il discorso qui è sempre più arduo, a causa delle numerose attivazioni accessorie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare da quanto riportato in rete, facendo una media dei risultati raccolti, in base anche alla classe, una copertura RCA base per una Lamborghini Huracan è di 3.000 Euro. Naturalmente aggiungendo servizi accessori come Kasko o mini-Kasko non è difficile superare anche i 5.000 euro (a seconda della compagnia, età, regione etc).

Il calcolo per una ben più costosa Aventador lo possiamo solo immaginare.

Manutenzione

I tagliandi delle supercar, per definizione, non sono economici e più che su altre auto è fondamentale eseguirli con cadenza regolare per mantenere l’auto in buona salute (con certificazione) e assicurare una spesa misurata.

In linea generale quanto costa il tagliando su una Lamborghini Huracan? E quanto invece su una Lamborghini Urus? Come riportato in precedenza da Sicurauto, la manutenzione ordinaria è inclusa nel prezzo per i primi 3 anni; passata questa data, i tagliandi sono a pagamento, a meno di acquistare l’estensione della garanzia (con un valore compreso tra 1.500 e 3.500 euro).

In linea generale, i tagliandi per Huracan e Urus, viaggiano rispettivamente su (circa) 1.800 e 800 euro all’anno (o ogni 15mila km). Prezzi si importanti, giustificati tuttavia dal costo orario di manodopera di oltre 100 euro dell’operaio specializzato e altamente qualificato necessario per compiere questo compito.

Credits: DRIIVE

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e uguale per tutti. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro. La prima revisione è dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi si passa ogni 2 anni.