Questa Lamborghini Urus SE è un omaggio alla città di Miami

Lamborghini ha presentato una speciale one-off della Urus SE durante l'evento Art Basel a Miami Beach. Il SUV, creato dal reparto Ad Personam, rende omaggio alla città della Florida con una livrea unica e interni personalizzati.

La Urus SE si distingue per la sua carrozzeria che combina il Blu Glauco con toni di grigio e nero. Lo splitter anteriore in Nero Noctis presenta dettagli in Blu Glauco, mentre le calotte degli specchietti bicolore in Grigio Telesto aggiungono un tocco di eleganza. Gli interni sono rivestiti in pelle unicolore e includono battitacco dedicati con una placchetta commemorativa "Miami" in fibra di carbonio lucida.

Questa one-off sottolinea l'importanza del mercato americano per Lamborghini e la capacità dell'azienda di creare veicoli su misura per i suoi clienti più esigenti. La presentazione durante Art Basel, uno degli eventi artistici più prestigiosi al mondo, evidenzia anche il legame che il marchio vuole stabilire con il mondo dell'arte e del design di lusso. La Urus continua a essere una best-seller per Lamborghini, con una domanda che supera l'offerta. L'azienda ha dichiarato che la produzione è già prenotata fino al 2026, dimostrando l'appeal duraturo del SUV a sette anni dal suo lancio.

Anche la nuova Revuelto, l'ammiraglia V12 ibrida, sta registrando tempi di attesa superiori ai due anni. Questi dati confermano la crescita costante del marchio, che nei primi nove mesi del 2024 ha visto un aumento delle vendite dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 8.411 unità consegnate.

Il successo della Urus e della Revuelto riflette la strategia di Lamborghini di combinare prestazioni elevate con un'esclusività senza compromessi, mantenendo al contempo una produzione limitata per preservare il valore e il desiderio dei propri modelli.

La Urus moderna, presentata nel 2017, rappresenta una fusione tra l'eredità sportiva di Lamborghini e le esigenze del mercato contemporaneo. Il nome "Urus" deriva dal latino e indica un antico bovino selvatico europeo, ancestrale del moderno bestiame domestico - un chiaro riferimento al logo del toro che caratterizza il marchio.

Il successo della Urus ha portato Lamborghini a esplorare nuove frontiere nel design e nella personalizzazione. La divisione Ad Personam, responsabile delle personalizzazioni esclusive, ha visto un incremento significativo delle richieste grazie alla Urus. Alcuni clienti hanno ordinato versioni uniche con interni in materiali esotici come pelle di struzzo o rivestimenti in pietra.