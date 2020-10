Mercedes-AMG GT Black Series: nuovo record a Nurburgring?

Nuovo record raggiunto sulle piste del Nurburgring? Nulla è stato ancora confermato ma, secondo alcune voci di corridoio, la nuova Mercedes-AMG GT Black Series potrebbe aver raggiunto un nuovo, incredibile record sul circuito del Nurburgring. Le indiscrezioni in merito al nuovo tempo ottenuto in Germania dall’auto del marchio tedesco – presentata alcune settimane fa – sono state diffuse da alcune testate giornalistiche tedesche e inglesi. Se i rumors verranno confermati, il nuovo gioiellino della casa automobilistica in questione dovrebbe aver ottenuto un tempo record di 6 minuti e 43 secondi.

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, vi è una buona probabilità che si tratti di indiscrezioni che presto potrebbero trovare conferma. Tuttavia, una situazione molto simile si è verificata alcuni giorni fa con il record raggiunto dalla SSC Tuatara aggiudicandosi il titolo di auto più veloce del mondo. Infatti, inizialmente sono cominciate a circolare le prime voci di corridoio, sino all’arrivo della conferma ufficiale. In ogni caso, gli “ipotetici” 6 minuti e 43 secondi della Mercedes-AMG GT Black Series andrebbero a migliorare di circa due secondi il record ottenuto dalla Lamborghini Aventador SVJ (con 6 minuti, 44 secondi e 97 centesimi) nel 2018.

Per la casa automobilistica Lamborghini, questo nuovo record ottenuto da Mercedes, potrebbe rappresentare l’addio definitivo al podio. Infatti, l’auto che nel mese di luglio del 2018 ha battuto il tempo record di 6 minuti, 44 secondi e 97 centesimi è la più potente mai realizzata che sia in grado di circolare su strada. Per questo motivo, nel caso in cui l’Aventador SVJ fosse stata effettivamente spodestata dalla Mercedes-AMG GT Black Series sarebbe un bel “problema” per il costruttore bolognese poiché nessun’altra auto del marchio potrebbe competere per superare i 6 minuti e 43 secondi.

Dunque, dopo la Huracan Performante – che ha ottenuto il primo tempo record di 6 minuti, 52 secondi e 01 centesimi – e l’Aventador SVJ, la prossima auto a salire sul podio per aver battuto il record sul singolo giro per auto di serie al Nurburgring potrebbe essere la Mercedes-AMG GT Black Series. D’altronde c’era da aspettarselo da un’auto equipaggiata da un motore V8 biturbo da 4 litri, con 720 CV di potenza e 800 Nm di coppia. In ogni caso, bisognerà attendere l’ufficialità.