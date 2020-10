Schianto tra Lamborghini e Skoda: arrestato il conducente

In Germania, un noto influencer di Instagram è stato, purtroppo, protagonista di un incidente che ha causato un morto. Lo schianto mortale è avvenuto tra la sua Lamborghini Aventador S e tra una Skoda e, si presume, che il ragazzo stesse partecipando ad una sorta di corsa illegale su strada. Ebbene, a distanza di alcuni giorni dopo l’accaduto, secondo quanto riportato sul quotidiano Bild, Navid Alpha è stato arrestato. L’incidente, avvenuto lungo l’autostrada A66 nei pressi di Hofheim, è stato a dir poco devastante.

Il noto influencer di Instagram, seguito da più di 1 milione di followers, era a bordo della super-car Lamborghini Aventador S quando avrebbe perso il controllo della sua auto. Le dinamiche dell’accaduto – secondo quanto riportato da Bild – sembrano essere abbastanza chiare, dunque si presume che la Lamborghini sia andata a schiantarsi prima contro il guardrail e, in un secondo momento, contro la Skoda coinvolgendo anche una Opel. A seguito del devastante scontro, sia la super-car del marchio italiano che la Skoda sembra abbiano preso fuoco. Fortunatamente, Navid Alpha è riuscito a mettersi in salvo dalle fiamme anche se, purtroppo, un destino differente è toccato a colui il quale era alla guida dalla Skoda.

A quanto pare, pochi minuti prima dell’incidente, è stato girato un video che mostra Alpha alla guida della sua Lamborghini mentre sfreccia ad alta velocità sull’autostrada ed è seguita da altre due super car, una Aventador Roadster bianca e da una Porsche 911 GT3. Il noto influencer, subito dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale e tutt’ora si trova sotto la custodia della polizia. A seguito dello schianto è stato arrestato anche il ragazzo che si trovava alla guida della Porsche, tuttavia gli investigatori non sono ancora riusciti a trovare il terzo conducente – che guidava l’Aventador Roadster – coinvolto in quella che potrebbe essere una gara illegale.

L’Instagrammer ha condiviso molti video in cui la protagonista era proprio la sua Lamborghini Aventador di colore verde sui social media. Inoltre, in una delle sue Stories si mostra mentre raggiunge i 200 km/h e contemporaneamente riprende la sua “performance” con lo smartphone.