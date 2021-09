Mercedes-Benz eCitaro, 4 autobus elettrici in servizio per il Salone di Monaco

Saranno i 4 autobus elettrici eCitaro marchiati Mercedes ad effettuare il servizio navetta tra la fiera e le installazioni nella città di Monaco in occasione della fiera dell’auto tedesca IAA Mobility. La flotta di autobus eCitaro farà da navetta per i visitatori lungo il quartiere fieristico “Blue Lane” e l’Open Space nel centro del capoluogo bavarese dal 7 al 12 settembre.

Secondo quanto diffuso, il servizio navetta dell’IAA Mobility 2021 sarà gestito dalla compagnia di trasporto locale Autobus Oberbayern.

Non mancheranno tuttavia apposite misure di sicurezza anti Covid-19 cosi da mettere in sicurezza tutti i partecipanti del grande evento dedicato al settore dell’auto. Oltre ad una regolare pulizia e disinfezione delle superfici interne degli autobus maggiormente soggette ai contatti diretti, è prevista la presenza di separatori per la protezione del conducente e filtri attivi ad alta efficienza implementati nel sistema di climatizzazione.

Nel dettaglio, la flotta di eCitaro è dotata di batterie agli ioni di litio che garantiscono un’autonomia minima di 150 km con una singola ricarica. A contraddistinguere i veicoli è inevitabilmente l’allestimento dominato dal colore blu e da alcuni motivi stilistici tipici delle vetture del marchio automobilistico Mercedes. Non mancano tuttavia negli interni servizi a disposizione degli utenti, come sedili con porte USB e diversi intrattenimenti resi disponibili grazie alle tecnologie presenti a bordo di ciascun veicolo.

Un’adeguata sicurezza dipenderà inoltre dalla versione degli autobus dotati di sistemi di sicurezza, come il noto Safeguard Assist, sistema di assistenza alla svolta condiviso con gli Actros, e il Preventive Brake Assist, importante sistema di assistenza attivo alla frenata fondamentale per aiutare il conducente a ridurre il pericolo di collisioni durante la guida in caso di traffico.