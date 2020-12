Mercedes eCitaro, a Brema i nuovi autobus con batteria allo stato solido

Il fornitore di trasporto pubblico di Brema (BSAG) ha ordinato cinque nuovi autobus elettrici Mercedes-Benz eCitaro dotati di inedite batterie allo stato solido. La consegna degli autobus eCitaro a emissioni zero dovrebbe avvenire ad inizio 2022.

Non a caso, la particolarità delle batterie sarà la combinazione di una densità di energia decisamente elevata e dunque con una conseguente durata particolarmente lunga. Nel dettaglio, i sette pacchi batteria sono in grado di offrire una capacità totale di 441 kWh assicurando un’ampia autonomia. Gli autobus saranno inevitabilmente consegnati congiuntamente all’attivazione di punti di ricarica fissi da 150 kW di potenza. Oltre a ciò, il costruttore tedesco consegnerà tre officine mobili che saranno utili per ricaricare gli autobus a 40 kW.

Lo stesso direttore della Bsag, Hajo Muller, ha commentato:

L’acquisto degli autobus elettrici eCitaro rappresenta un passo importante verso un trasporto pubblico moderno ed ecologico. La scelta è stata dettata dal fatto che Mercedes ha già dimostrato di avere esperienza con questo tipo di mezzi.

I cinque eCitaro si contraddistinguono per una serie di inediti equipaggiamenti. Gli autobus ordinati dalla società Bsag di Brema non si distinguono infatti solo per il powertrain rivoluzionario, ma anche per l’implementazione di una serie di altre soluzioni che li rendono all’avanguardia. Questi includono difatti apposite pedane elevabili su entrambi i lati per facilitare l’accesso per sedie a rotelle o passeggini. Tuttavia, sono state implementate una serie di sistemi di sicurezza per la protezione dei ciclisti durante le svolte e un inedito allestimento interno che permette di viaggiare comodamente a bordo anche ai passeggeri con passeggini.

Obiettivo emissioni zero

La compagnia BSAG trasporta circa 300.000 persone ogni giorno con quasi 120 tram e quasi 220 autobus. Non a caso, la rete degli autobus comprende più di 40 linee per un totale di circa 500 chilometri. Gli autobus Mercedes-Benz eCitaro completamente elettrici che sono ora in ordine fanno parte della strategia di protezione del clima dell’azienda di trasporti implementata lo scorso anno. Entro il 2025 infatti BSAG mira a coprire il 50% delle sue operazioni utilizzando mezzi di trasporto pubblico locale a zero emissioni.