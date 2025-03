AMG svela la sua prima supercar elettrica: debutto imminente

Il futuro delle supercar Mercedes-AMG si colora di arancio elettrico. Una rivoluzione silenziosa sta per investire il segmento delle hypercar tedesche, con Mercedes-AMG pronta a svelare entro metà 2025 il concept di un'inedita supersportiva completamente elettrica. Secondo quanto riportato da Autocar, il progetto rappresenta un cambio di paradigma per il marchio di Affalterbach, che punta a creare non solo l'AMG più scattante di sempre, ma un nuovo riferimento nel mondo delle sportive a zero emissioni. La casa tedesca ha già lasciato intravedere i contorni velati di questa futura icona in una presentazione ufficiale, posizionandola simbolicamente accanto alla già leggendaria AMG One.

Il progetto segreto sotto il velo

Il documento "Mercedes-Benz Group Roadshow FY2024" ha offerto un primo indizio visivo su questo ambizioso progetto, mostrando una sagoma misteriosa coperta da un telo, accompagnata dalla frase "la prossima leggenda è già in fase di realizzazione". Questo teaser conferma l'intenzione di Mercedes di scrivere un nuovo capitolo nella storia delle sue auto più esclusive, seguendo l'eredità di modelli iconici come la CLK GTR e le versioni Black Series.

Benché inizialmente si parli di un concept, le fonti interne citate da Autocar confermano che una versione di serie è già nei piani, con un possibile debutto commerciale non prima del 2027. La timeline prevede la presentazione del prototipo entro la metà del 2025, dando così agli ingegneri il tempo necessario per perfezionare questa tecnologia rivoluzionaria.

Tecnologia d'avanguardia firmata Yasa

Il cuore pulsante di questa futura hypercar sarà costituito da motori elettrici a flusso assiale, sviluppati da Yasa, azienda britannica acquisita da Mercedes che già fornisce la sua tecnologia d'avanguardia ad altri costruttori di supercar come Lamborghini per la Temerario e la Revuelto. Non è la prima volta che Yasa si cimenta con progetti estremi: in passato aveva già realizzato il rivoluzionario sistema a quattro motori della Jaguar C-X75 e della concept Mercedes Vision One-Eleven.

Proprio la Vision One-Eleven sembra essere la principale fonte d'ispirazione per questa nuova hypercar, almeno sul fronte estetico. Ma è sul piano tecnico che si preannunciano le maggiori innovazioni. Si parla di una batteria di nuova generazione, potenzialmente allo stato solido, progettata non tanto per massimizzare l'autonomia quanto per garantire performance fulminee.

Alla ricerca del record di accelerazione

Per conquistare il titolo di AMG più rapida di sempre, la futura hypercar elettrica dovrà superare l'attuale benchmark stabilito dalla Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi. Un tempo già impressionante, che supera persino quello dell'AMG One, attuale ammiraglia del marchio, più lenta di un solo decimo di secondo.

I motori a flusso assiale rappresentano la chiave di questo potenziale primato: più compatti, leggeri ed efficienti rispetto ai tradizionali motori elettrici, offrono un rapporto potenza/peso eccezionale, ideale per un'auto dalle prestazioni estreme. Questa tecnologia, già sperimentata sulla Vision One-Eleven, potrebbe garantire alla nuova hypercar un'accelerazione senza precedenti nel mondo Mercedes.