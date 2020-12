Mercedes, eActros e GenH2 ottengono il Truck Innovation Award 2021

La prestigiosa giuria dell’International Truck of the Year ha assegnato il grande premio Truck Innovation Award 2021 a due autocarri completamente elettrici della casa automobilistica Mercedes. Parliamo dell’eActros, veicolo elettrico a batteria e del prototipo GenH2 Truck alimentato con celle a combustibile. Una giuria composta da 25 redattori e giornalisti che si occupano del mondo dei veicoli commerciali ha dunque dato conferma di quanto sia importante una mobilità elettrica destinata a crescere anche nel mondo dei veicoli pesanti dediti al trasporto merci.

Mercedes eActros e GenH2 Truck.

I due veicoli della casa automobilistica tedesca hanno sorpreso i giudici dell’International Truck of the Year. Conseguentemente, il premio aggiudicatosi è stato consegnato il 30 novembre 2020 (esclusivamente in digitale) al presidente del board of management di Daimler Truck AG, Martin Daum, e al membro del board management di Daimler Truck AG, Sven Ennerst.

Siamo onorati ed orgogliosi che la rinomata giuria del Truck of the Year abbia assegnato al nostro eActros ed al nostro GenH2 Truck il prestigioso Truck Innovation Award per il 2021. Si tratta di una nuova, forte conferma che siamo sulla strada giusta con la nostra strategia incentrata su tecnologie realmente a zero emissioni a livello locale: alimentazione a batteria e celle a combustibile a base di idrogeno.

Con il debutto del prototipo Mercedes eActros, nel 2018, la casa tedesca ha portato a termine un grande progetto che mira ad una maggiore affermazione di veicoli ad impazzo zero. Non a caso, lo scorso settembre Daimler Trucks ha reso noto che la strategia dedita all’elettrificazione dei veicoli riguarderà diversi settori, dalla distribuzione urbana al trasporto a lungo raggio internazionale. Nell’ambito di questo obiettivo globale, la stessa azienda ha presentato per la prima volta l’inedita architettura modulare della piattaforma ePowertrain.

In linea con gli obiettivi preposti verso la transizione delle motorizzazioni alle nuove tecnologie, la casa della Stella prosegue la fase di test che anticiperà dunque l’arrivo sul mercato dell’eActros. Secondo quanto dichiarato l’autonomia di quest’ultimo è di circa 200 km. Per quanto riguarda GenH2 Truck, potrà invece raggiungere un’autonomia di oltre 1000 km. Rispettivamente, la produzione in serie è prevista per il 2021 e 2025.

Con questa combinazione, siamo in grado di mettere a disposizione dei clienti le migliori opzioni di veicoli a seconda dell’applicazione. Con l’eActros, negli ultimi anni abbiamo dimostrato che la distribuzione urbana ad impatto zero a livello locale è possibile già oggi. Con il GenH2 Truck, abbiamo inoltre presentato il nostro prototipo specifico di veicolo pesante alimentato con celle a combustibile per applicazioni flessibili e complesse a lungo raggio.