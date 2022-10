Il futuro di Mercedes (e non solo) sarà legato a doppio filo alle auto elettriche. La transizione verso la mobilità a zero emissioni per la casa tedesca è già iniziata e seguirà tempistiche molto rapide. A chiarire la strategia futura di casa Mercedes è il CEO del gruppo tedesco, Ola Kallenius che, nel corso di un’intervista a CNBC, ha ribadito quali saranno le scelte dell’azienda per il prossimo futuro.

Nel corso dei prossimi anni, Mercedes passerà ad una mobilità a zero emissioni. Il passaggio, però, sarà graduale. Inizialmente, secondo le parole di Kallenius, toccherà al segmento di lusso passare integralmente all’elettrico. Questo passaggio sarà agevolato dalla possibilità per la clientela di assorbire meglio l’inevitabilmente aumento del prezzo delle vetture a zero emissioni rispetto ai modelli benzina e diesel (anche ibridi).

Il passaggio alle elettriche per la gamma di lusso di casa Mercedes avverrà già entro la fine del decennio, almeno in alcuni mercati. Per il momento, non sono ancora definite tempistiche ufficiali ma le linee guida sono chiare. Mercedes ha avviato la strada per l’elettrificazione e i modelli di fascia alta saranno i primi a poter contare esclusivamente sull’elettrico. Gli altri segmenti della gamma Mercedes, invece, seguiranno una transizione più morbide, anche se il passaggio all’elettrico sarà comunque inevitabile.

La gamma elettrica di Mercedes, come evidenziato da Kallenius, è già “sold out” per il 2022. La richiesta continua ad essere elevata confermando come l’interesse della clientela per la mobilità a zero emissioni sia elevato, soprattutto per gli standard di vendita di casa Mercedes. Il prossimo futuro sarà caratterizzato da una gamma elettrica sempre più completa per Mercedes.