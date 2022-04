Il futuro di Mercedes è legato allo sviluppo di una gamma elettrica sempre più completa ed aggiornata che già oggi comprende molto interessanti come la nuova Mercedes EQA. Per raggiungere quest’obiettivo, la casa tedesca sta lavorando alla nuova piattaforma MMA che sarà alla base delle elettriche più compatte della gamma Mercedes nel corso dei prossimi anni. La nuova architettura debutterà ufficialmente nel corso del 2024, garantendo una decisa accelerazione al programma di elettrificazione di Mercedes.

Per il futuro, però, c’è un dettaglio da non sottovalutare nelle strategie della casa tedesca. Le nuove generazioni della Classe A e degli altri modelli compatti potranno contare su di una variante elettrica e su di una versione con motore endotermico. Entrambe le varianti dei nuovi modelli compatti saranno realizzate sulla piattaforma MMA. Tale piattaforma, quindi, potrà essere adattata per lo sviluppo di auto con motori a combustione interna e non sarà esclusiva per le auto elettriche.

Come specificato da Christoph Starzynski, vicepresidente per lo sviluppo dei motori elettrici nel corso di un’intervista, questa soluzione comporterà compromessi per i modelli endotermici. Lo sviluppo su piattaforma MMA per le elettriche procederà senza modifiche all’architettura già progettata. Per continuare a produrre modelli benzina, in particolare in segmenti ad alti volumi di vendita, Mercedes dovrà adattare la nuova piattaforma.

Per il momento, però, non sono ancora noti dettagli precisi su quella che sarà la nuova gamma di compatte Mercedes. Di certo, la casa tedesca ha intenzione di accelerare il suo programma di elettrificazione. Almeno inizialmente, però, l’addio alle versioni benzina dei suoi modelli compatti è ancora lontano.