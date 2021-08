Mobile Drive, Stellantis e Foxconn insieme per le auto connesse

Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione di Fca e Psa, ed il colosso Foxconn hanno recentemente annunciato l’avvio di una partnership che si dedicherà interamente allo sviluppo di tecnologie digitali per le auto, denominata Mobile Drive.

Sarà la stessa Foxconn a mettere a disposizione della joint venture le sue competenze nel settore elettronico, mentre Stellantis sfrutterà la sua esperienza nel settore della mobilità e dei veicoli. Non a caso, al centro di Mobile Drive ci saranno sia lo sviluppo di soluzioni di infotainment e telematica, progettate per un abitacolo intelligente. Nel pacchetto software non mancheranno, inoltre, applicazioni basate su intelligenza artificiale, navigazione, assistenza vocale, operazioni di store e-commerce ed integrazione di servizi di pagamento.

I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software. I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware, ha commentato Young Liu, presidente di Foxconn.

Ribadiamo dunque che Mobile Drive si focalizzerà su infotainment, sviluppo di piattaforme cloud, comunicazione 5G e servizi over-the-air, concentrandosi sulla fornitura di cockpit digitali destinati a rivoluzionare il settore e a favorire lo sviluppo di veicoli connessi.

Parliamo di un’estensione naturale della leadership globale di Foxconn nello sviluppo e nell’impiego di tecnologie intelligenti per migliorare la qualità della vita dei consumatori in tutto il mondo, ha aggiunto Young Liu.

Secondo quanto diffuso dalle due società, le diverse soluzioni sviluppate da Mobile Drive saranno sia di proprietà di Stellantis che di Foxconn. Tuttavia, la joint venture potrebbe diventare fornitore dell’intero settore automotive.