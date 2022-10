Ormai dal 2018 Renault si è dedicata alla ricerca di soluzioni intelligenti per la mobilità cittadina con il brand Mobilize: dopo il primo timido tentativo con la Renault Twitzy – che comunque in circa 10 anni di commercializzazione è stata venduta in più di 30.000 esemplari in tutto il mondo – ora Mobilize è pronta allo step successivo, chiamato Mobilize Duo.

Ufficialmente non è parentela con la Twizy di Renault, ma le due realtà sono strettamente legate e basta una rapida occhiata per capire che il nuovo Duo è ispirato alla Twizy: Duo sarà disponibile con formule di noleggio a lungo termine o abbonamento, senza possibilità di acquisto definitivo, e sarà senza dubbio molto interessante anche per alcune tipologie di flotte aziendali a corto raggio.

Mobilize Duo è spinto da un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore e che alimenta, per l’appunto, le ruote posteriori: come già visto nel caso di Twizy, Duo si declina nella versione Duo 45 omologata come un “cinquantino” in Italia e in grado quindi di toccare i 45 km/h di velocità massima, e nella versione Duo 80, che arriva a 80 km/h e per l’utilizzo in Europa richiede una normale patente di guida.

I dati sull’autonomia sono ancora solo sulla carta: Renault parla di circa 140 km di autonomia, pari a circa 20 km in più rispetto alla Twizy, anche se per avere conferma di questi dati bisognerà attendere che almeno un esemplare di Duo finisca nelle mani del WMTC, il World Motorcycle Test Cycle. Nessuna informazione sui tempi di ricarica, ma sappiamo che il nuovo Duo sarà dotato di connettore Type 2.

All’interno dell’abitacolo di Duo trovano spazio, manco a dirlo, 2 persone: i sedili sono ancora una volta messi uno dietro l’altro (su quello posteriore siede comodamente un passeggero alto 1.80m) e non affiancati come su una normale auto, nonostante le dimensioni complessive siano leggermente aumentate rispetto alla Twizy. Duo misura 2.43 metri in lunghezza, 1.30 metri in larghezza e 1.46 metri in altezza.

Duo ripropone una delle soluzioni più caratteristiche di Twizy, le portiere con apertura verso l’alto: i motivi sono diversi, innanzitutto di sicurezza – questo tipo di apertura riduce drasticamente il rischio di colpire pedoni o ciclisti in ambiente cittadino dove lo spazio è poco – e inoltre anche per una comodità di utilizzo, quando lo spazio a bordo è così ristretto queste aperture ampie supportano l’ingresso e l’uscita dall’auto.

Mobilize Duo sarà disponibile per i privati e i professionisti con forme di abbonamento flessibili o noleggi a lungo termine entro la fine del 2023.