Monopattino elettrico Audi: tre modalità di guida, non teme le salite

A quanto pare, l’azienda tedesca sta affrontando un cambiamento che interessa la mobilità elettrificata a 360°. Infatti, la casa di Ingolstadt è pronta a lanciare un nuovo monopattino elettrico. Il veicolo dedicato alla micromobilità è stato realizzato grazie alla partnership con Segway-Ninebot. Ovviamente, alcuni dettagli che caratterizzano l’electric kick scooter sano immediatamente riconducibili alla casa automobilistica tedesca, come la presenza di alcune grafiche e di colori solitamente utilizzati dall’azienda dei Quattro Anelli.

Il nuovo monopattino elettrico – nato dalla collaborazione delle due aziende – è basato sul top di gamma Ninebot Max G30D e può essere acquistato presso le concessionarie ufficiali Audi – oppure sugli shop online – al prezzo di 899 euro.

Specifiche tecniche

Il monopattino del marchio Audi, è in grado di raggiungere una velocità massima pari a 20 km/h e garantisce un’autonomia – con una solo ricarica – di 65 km, utilizzando la modalità di guida Eco. Infatti, è possibile optare per tre diverse modalità di guida, vale a dire – oltre che per la Eco – anche per la Standard e Sport. Inoltre, è compresa la cosiddetta modalità Pedone, grazie alla quale è possibile spingere più facilmente il piccolo veicolo mentre si cammina.

L’electric kick scooter è equipaggiato da luci anteriori e posteriori, campanello e catarifrangenti. È presente anche un piccolo display a LED utile per visualizzare le informazioni relative alla velocità, allo stato di carica della batteria e inerenti alla modalità di guida scelta. Il monopattino elettrico Audi è stato progettato in modo da poter affrontare, senza alcun particolare problema, salite con pendenza sino al 20%.

Freno a tamburo anteriore e freno posteriore elettronico – grazie al quale è possibile recuperare energia della quale ne beneficia l’autonomia della batteria – sono gli elementi che compongono l’impianto frenante. Provvisto inoltre di pneumatici tubeless, più resistenti a forature e strappi grazie al particolare rivestimento interno. Il piccolo mezzo è completo di un cavo utile per la ricarica, da utilizzare quanto si è lontani da casa ed è previsto un sistema di gestione intelligente della batteria con meccanismi di sicurezza che permette di evitare eventuali cortocircuiti e controllare l’innalzamento della temperatura.