Lynx, il monopattino elettrico a tre ruote realizzato dalla startup italiana

Il monopattino elettrico Lynx a tre ruote è l’innovativo veicolo prodotto realizzato dalla startup To.Tem. Non a caso, la sfida della mobilità sostenibile è proprio quella di proporre un modello di mobilità che sia in grado di consentire il movimento con un impatto ambientale minimo. Con questo obiettivo la startup italiana ha deciso di realizzare un veicolo green coniugando design e innovazione.

Il monopattino elettrico nato da uno studio approfondito, e dunque sulla base delle esigenze di mobilità, pone l’accento sul concetto di sicurezza del mezzo attraverso una serie di tecnologie innovative. Il passo successivo effettuato della startup è stato inoltre quello di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo, nata nella giornata di ieri, grazie alla quale sarà possibile effettuare il pre-ordine del monopattino.

Caratteristiche e design

Ad assicurare la stabilità del monopattino è l’implementazione delle tre grandi ruote e della pedana piuttosto ampia. Il movimento in zone trafficate viene semplificato e reso sicuro grazie al navigatore integrato nell’app e al sistema anti-collisione. Inoltre, il veicolo dispone di una telecamera posteriore in grado di proiettare le immagini sul display dello smartphone che potrà essere posizionato sul manubrio. Il controllo dello smartphone durante la guida del monopattino potrebbe però distrarre il guidatore; a tal proposito l’azienda ha implementato un inedito sistema basato sull’intelligenza artificiale, in grado di avvisare tramite segnale acustico l’eventuale avvicinamento di veicoli.

A rendere caratteristico il monopattino è inoltre il peso ridotto che semplifica il trasporto e, di conseguenza, eventuali problemi legati all’ingombro. É infatti possibile richiudere su se stesso il monopattino e trasportarlo come un semplice trolley.

Lynx è nato da 656 sondaggi on-line, 252 interviste, 14 diversi prototipi. Questo per evidenziare quanto ci siamo dedicati al ricercare quali siano i reali bisogni delle persone durante i loro spostamenti quotidiani. L’intero progetto è iniziato con un’idea molto chiara: aiutare le persone a spostarsi più facilmente. La persona al centro: questo è uno dei pilastri su cui si è basato l’intero processo di sviluppo, in combinazione con un focus su design e stile.

E-Motion ed E-Vision

Il Lynx è disponibile in due versioni. La variante e-Motion dispone di un’autonomia di 20 km mentre la versione e-Vision offre fino a 40 km di autonomia. Entrambi i modelli montano un motore da 350 W, con velocità massima di 25 km/h.