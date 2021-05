NIO sbarca in Europa, dopo la Norvegia punta ad altri 5 Paesi europei

La casa automobilistica NIO sbarca in Europa partendo dalla capitale norvegese, sarà poi la volta di altri cinque Paesi europei. L’obiettivo della società di Shanghai è dunque quello di dare il via ad un’ampia rete di vendita e assistenza grazie all’apertura di una Power Swap Station che sarà inaugurata a Oslo nel terzo trimestre del 2021.

Nel dettaglio, la casa produttrice cinese specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici prevede di costruire nel 2022 appositi centri di servizio Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristiansand, proseguendo con l’installazione di stazioni automatizzate di cambio batteria in altre località.

Il lancio nel mercato europeo ci aiuterà definitivamente a crescere e stabilirà un livello più alto poiché stiamo entrando nei paesi sviluppati con una concorrenza più aggressiva. La decisione di esordire in Norvegia è solo il primo passo di una strategia più ampia, che porterà NIO a vendere anche in altri mercati europei, ha dichiarato il fondatore William Li.

Parliamo inevitabilmente di un grande passo avanti che porterà la società cinese ad un’ulteriore espansione sul mercato globale. Il primo modello a debuttare nel vecchio continente sarà il Suv ES8, le cui consegne inizieranno a settembre, seguito dalla berlina ET7. Non dimentichiamo che la scelta di partire dalla Norvegia non è poi cosi casuale se consideriamo che il Paese scandinavo è attualmente la nazione leader al mondo nella transizione alla mobilità green, una conferma giunta dai numeri del mese di marzo dove l’84,9% delle auto vendute era elettrica o ibrida Plug-in.

Oltre alla vendita di auto, la stessa NIO ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti ulteriori servizi come le stazioni automatizzate di battery swap, da poco giunte alla seconda generazione e per ora presenti solo in Cina. Come accennato, l’obiettivo dichiarato è però quello di proseguire con l’installazione di nuove stazioni anche in Norvegia entro la fine del 2021.

Nel dettaglio, la prima stazione di battery swap sorgerà a Oslo, ma nel 2022 NIO punta all’apertura di ben 12 centri, le cui location sono già state individuate. Proprio nei mesi scorsi l’azienda di Shanghai ha messo a punto delle stazioni automatizzate che si occupano di scambiare batterie scariche con batterie cariche presenti in loco presentando la versione 2.0 dopo aver festeggiato il superamento dei 2 milioni di cambi effettuati. La nuova Swap Station 2.0 permette di sostituire la batteria dell’auto con una carica al 100% in un tempo brevissimo di circa 4 minuti e 30 secondi.