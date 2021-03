L’infotainment di Tesla si aggiorna: ecco le funzioni della versione 11

Non è una novità che il brand americano Tesla sia uno dei pionieri della mobilità elettrica moderna ed ha recentemente introdotto le versioni 2021 delle due vetture di punta, Tesla Model S e Tesla Model X; l’annuncio è stato seguito da un vortice di controversie che è nato dall’inusuale forma del volante, paragonabile ad una cloche di aereo più che ad un tradizionale volante da automobile.

Tesla è famosa per essere al centro di molte polemiche partendo dal peculiare design spigoloso del CyberTruck, passando per Autopilot ed arrivando, recentemente, all’investimento di 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin e l’introduzione di questi ultimi come metodo di pagamento per l’acquisto delle vetture stesse della casa come comunicato su Twitter da Elon stesso.

Un aspetto su cui si difende bene da sempre, è il suo software che grazie ad una accurata programmazione ed un interfaccia all’avanguardia, riesce ad essere sempre intuitivo e raffinato alla vista; inoltre, grazie agli aggiornamenti OTA, è possibile introdurre funzioni rivoluzionarie anche in totale autonomia e a grande distanza dal concessionario stesso.

Recentemente sono emerse online foto e video della nuova interfaccia Tesla V11 che sarà presente su Tesla Model S e Tesla Model X e verrà estesa anche agli altri modelli; il design è familiare e semplificato, assomigliando sempre di più al menù di iPhone con iOS in quanto a scelte di colori ed interfaccia.

Refreshed #Tesla Model S with Tesla OS V11 as seen by the u/FridayTheDog111. See my profile for more. $TSLA pic.twitter.com/S2cm4uIxlr — Mirek Bujna from Charge Now (@mirekbujna) March 22, 2021

Nel video si vede l’interfaccia generale ma è interessante osservare la presenza dell’innovativa funzione Smart Shift che, secondo quanto detto da Elon, capirà in automatico la direzione in cui si vuole andare e cambierà di conseguenza la marcia necessaria; insieme al volante a cloche, infatti, non sono previsti selettori di guida analogici ma solo comandi touch sul display.

É inoltre visibile un’icona di una Tesla a sinistra che sarà il comando manuale per cambiare la direzione in caso non si voglia usare la funzione Smart Shift.

No more stalks. Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map. You can override on touchscreen. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Siamo in attesa di vedere le prime Model S 2021 su strada, le prime consegne dovrebbero avvenire a breve, non resta altro che attendere!