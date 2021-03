Musk conferma: ora è possibile comprare Tesla in Bitcoin

In seguito ai numerosi tweet pubblicati dal numero uno di Tesla durante le passate settimane, arriva la conferma che molti utenti stavano aspettando: i veicoli elettrici di Tesla possono essere finalmente acquistati in Bitcoin.

La notizia arriva direttamente da Twitter dove è Musk stesso, come da tradizione, ad annunciarlo. Le prime indiscrezioni erano trapelate in occasione dell’enorme acquisto da parte dell’azienda di Palo Alto di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, una spesa effettuata all’inizio dello scorso febbraio.

Elon Musk è una delle figure più che di rilievo per il settore delle criptovalute in quanto fervido sostenitore di tutta l’infrastruttura. Alcuni report suggeriscono come la mossa di Musk potrebbe provocare una svolta decisiva nel mercato e che ulteriori produttori dell’automotive potrebbero seguire le sue orme. Non è la prima volta che ci troviamo a trattare dell’argomento, in America anche Lamborghini Newport Beach aveva comunicato ai clienti di essere pronta ad accettare pagamenti in Bitcoin e, più di recente, in Italia è stato acquistato un esemplare usato di Ferrari 360 Modena effettuando una transazione con l’asset digitale.

Nonostante i rischi concreti di poter perdere profitto a causa dei continui sali-scendi (flash crash) legati al valore delle criptovalute, Musk ha precisato che i Bitcoin ricevuti verranno mantenuti e sarà quindi effettuata alcuna conversione in valuta fiat. Considerato il numero limitato di Bitcoin in circolazione, è lecito immaginare che Musk voglia ottenerne il numero maggiore possibile e al tempo stesso sperare in un’altra bull run che possa incrementare esponenzialmente i guadagni della società.

Sul sito ufficiale americano al momento non è disponibile alcuna funzione a riguardo ma non è escluso che nell’arco delle prossime ore venga integrata la modalità di pagamento. Sebbene Musk non abbia specificato nulla a riguardo, crediamo che il metodo di pagamento sarà (inizialmente?) limitato al territorio americano. Al prezzo attuale di mercato, un fortunato investitore americano potrebbe acquistare una Model 3 Performance con circa 0,93 Bitcoin oppure una Model S Plaid+ con 2,5 Bitcoin.