Tesla e il volante a cloche: è legale?

La NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration – ha recentemente rilasciato un nuovo commento riguardante la legalità del controverso design dello sterzo introdotto su Tesla Model S e Tesla Model X MY 2021; infatti i due modelli sono stati presentati con una versione totalmente rivoluzionaria del classico volante, andando a somigliare alla cloche di un aereo più che al classico sterzo da vettura stradale.

Le versioni aggiornate dei modelli di punta della casa californiana erano attese da tempo, addirittura dal 2016 per quanto riguarda Model S; questo nuovo aggiornamento uniforma il look degli interni attraverso l’intera gamma della casa di Elon Musk, presentando uno schermo con orientamento orizzontale ideale per usufruire dei contenuti multimediali offerti dal sistema integrato nella vettura.

La NHTSA è al corrente del rilascio del nuovo design del volante da parte di Tesla ed è in contatto con il costruttore per stabilire l’effettiva legalità del bizzarro sterzo, andando ad analizzare con attenzione i possibili vantaggi e svantaggi che potrebbero essere direttamente ricollegati a questa nuova forma; non è stata data una reale timeline per quanto riguarda il processo di verifica.

Il web ha accolto questo design in maniera molto particolare, dividendo la platea in due aree ben distinte; c’è chi non lo ritiene un’idea intelligente, facendo leva sulla scarsa praticità in manovra o durante gli spostamenti autostradali mentre dall’altro lato c’è chi comprende più a fondo la strategia di Tesla e sa che l’auto può anche parcheggiare da sola se si è in difficoltà con la manovra e tramite i continui aggiornamenti di Autopilot, guiderà anche in totale autonomia molto presto, secondo Elon Musk anche a fine 2021.

Ciò nonostante, un video spia affiorato nei giorni scorsi su Twitter ha mostrato una Model S MY 2021 dotata di un normale sterzo tondo, a far intendere che non sarà obbligatorio per tutti questo nuovo design e che chi vorrà potrà comunque – forse – scegliere la classica forma circolare a cui siamo abituati.