Nuovo avvistamento di Tesla Cybertruck alla Gigafactory in Texas

La presentazione ufficiale di Tesla Cybertruck – quella durante la quale Elon Musk ruppe a sassate dei vetri rinforzati, con sua grande delusione – risale ormai a ben più di un anno fa, e nel frattempo si è parlato a lungo del pick-up di Tesla, nonostante di informazioni ufficiali ne siano circolate davvero poche.

Purtroppo oggi non è il giorno in cui possiamo riportarvi nuove informazioni, ma possiamo raccontarvi dell’ultimo avvistamento del Cybertruck, avvenuto qualche giorno fa all’interno del cantiere della Gigafactory di Austin, in Texas. Il tutto a partito dall’account Twitter ‘Tesla Owners Online’, che deve aver ricevuto la segnalazione da qualche lavoratore presente in loco; lo stesso Elon Musk era presente al cantiere della Gigafactory americana, e ha prontamente risposto ai tweet dell’account, fornendo anche qualche risposta su cui fare qualche ragionamento.

La presenza di Musk e del nuovo Tesla Cybertruck – che sarà assemblato proprio presso la Gigafactory in fase di costruzione in questo momento in Texas – è probabilmente organizzata come operazione motivazionale verso i lavoratori, anche perché in rete circolano diversi video dai quali si capisce come il pick-up sia stato messo a disposizione di tutti, per girare video e scattare foto anche degli interni.

La domanda più interessante posta dall’account Twitter ‘Tesla Owners Online’ è stata proprio in riferimento alla costruzione della Gigafactory: “sembra che la costruzione della fabbrica prosegua molto bene. Sono ancora previste le prime consegne entro fine anno?” è stata la domanda posta a Elon Musk, che ha risposto in modo un po’ sibillino sottolineando come “quest’anno è prevista una produzione limitata di Model Y, l’anno prossimo si produrrà in grandi volumi”. Leggendo tra le righe, si può capire come la produzione del Cybertruck sia interamente slittata al 2022, con la fine del 2021 che sarà dedicata alla produzione di Model Y.

Tra le foto apparse online di questo simpatico evento, una delle immagini più interessanti è senza dubbio quella della Tesla Model S Plaid dello stesso Elon Musk, che ha una linea molto affilata e gradevole.