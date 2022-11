Rimac Nevera non è più l’auto di produzione più scattante al mondo nella partenza da fermo. Pur avendo battuto la Tesla Model S Plaid, ora la supercar croata deve nuovamente riconquistare il titolo mondiale.

Mentre la città si preparava per il finale di Formula 1, Pininfarina è scesa in pista all’Autodromo di Dubai per stabilire il record di auto di serie più veloce nello 0-100, raggiungendo un tempo di 1,79 secondi. Inoltre, la super elettrica da 1.877 cavalli, ha coperto lo 0-120 in soli 4,49 secondi ottenendo un altro record.

Pininfarina afferma che la Battista supererà l’accelerazione di un’auto di Formula 1; un messaggio di un certo spessore che però riguarda solo lo scatto da fermo e su un rettilineo. Raggiunta la curva, siamo sicuri che la RB di Verstappen prenderebbe il largo senza problemi. Curve e aerodinamica a parte, Battista non è solo scattante ma capace di fermarsi anche in tempi estremamente ridotti. Secondo il produttore, per passare da 100 km/h a 0 sono necessari appena 31 metri. Paolo Dellacha, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Sono orgoglioso che la nostra nuova hyper GT elettrica mantenga le promesse fatte quando abbiamo definito il nostro piano di sviluppo. Con Battista, abbiamo raggiunto prestazioni superiori ai nostri obiettivi estremi originari”.

Con 1.877 cavalli, Battista è un mostro di prestazioni. Ne verranno prodotte solo 150, il che sembra appropriato per un’auto da record mondiale e da oltre 2 milioni di dollari. Di recente abbiamo provato la Porsche Taycan Turbo S, una “station wagon” da 761 cavalli (picco) capace di bruciare lo 0-100 km/h in poco meno di tre secondi. Provando e riprovando lo sparo abbiamo constatato un certo “intotimento” dopo alcuni tentativi e non riusciamo ad immaginare quanto possa brutale lo scatto di un’auto in grado di abbassare ulteriormente il tempo di oltre un secondo. Su MotorLabs abbiamo messo il sedere su supercar di ogni genere, ma la spinta fornita dall’elettrico in questo contesto è davvero inarrivabile e, a tratti, inimmaginabile.