Automobili Pininfarina ha annunciato di aver iniziato la produzione dell’incredibile Pininfarina Battista, la hyper GT elettrica da 1900 cavalli di cui più volte vi abbiamo parlato in passato; sarà prodotta in 150 esemplari, ognuno dei quali potrà vantare il titolo di ‘auto sportiva più potente mai prodotta in Italia‘, fintanto che si resta nell’ambito delle auto omologate per la circolazione su strade pubbliche.

Ogni esemplare di Battista impiega 10 settimane per essere prodotto, in circa 1250 ore di lavoro: la produzione avviene nell’atelier di Cambiano, in provincia di Torino, allestito e rinnovato appositamente per la produzione di quest’auto.

“La Battista è il coronamento di un sogno, un sogno partito da Pinin, quello di creare auto che portassero soltanto il nome di Pininfarina. Siamo davvero orgoglioso di aver raggiunto questo risultato, guidando al contempo l’industria verso una nuova era del lusso, dove la purezza del design e l’attenzione verso la sostenibilità daranno vita a una serie di veicoli incredibili.” ha detto Per Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina.

La Battista viene assemblata da un team di 10 tecnici e attraversa 14 aree di produzione e controllo qualità: tra queste fasi troviamo un periodo di 3 settimane dedicato interamente alla verniciatura della carrozzeria, mentre altre stazioni richiedono uno stop di almeno un paio di giorni per completare le operazioni necessarie.

Tra le 150 auto prodotte, ce ne saranno 5 particolarmente speciali chiamate ‘Battista Anniversario‘: in questo caso la produzione impiegherà 18 settimane per ogni auto, per un totale di 1340 ore di lavoro, necessarie a completare l’assemblaggio degli interni particolarmente rifiniti ed eleganti. Pininfarina ci informa che le opzioni per gli interni sono così tante che esistono ben 128 milioni di possibili configurazioni: in sostanza ognuna delle 150 Battista prodotte sarà unica e diversa da tutte le altre.

Dopo l’acquisto, Pininfarina offre ai propri clienti assistenza a vita, e nei casi più difficili l’azienda manderà un esperto in trasferta presso il proprio cliente, così da poter individuare subito i problemi e risolverli tempestivamente.

Il prezzo della Pininfarina Battista è di 2.6 milioni di euro.