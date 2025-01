Polestar lancia una serie speciale per sfidare l'artico

Polestar lancerà una nuova collezione di veicoli "Arctic Circle" ispirata agli sport motoristici e ai rally. I modelli Polestar 2, 3 e 4 in versione Arctic Circle saranno presentati il 1° febbraio 2025 alla FAT Ice Race di Zell am See, in Austria, un evento che mette alla prova le capacità di guida su ghiaccio.

Questa nuova gamma rappresenta un'importante espansione per Polestar nel segmento delle auto ad alte prestazioni. La collezione Arctic Circle si basa sull'esperienza dell'azienda nello sviluppo di veicoli in condizioni estreme nel Circolo Polare Artico e punta a dimostrare le capacità delle Polestar su superfici ghiacciate.

Joakim Rydholm, responsabile delle dinamiche di guida di Polestar con oltre 30 anni di esperienza negli sport motoristici, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo di questi veicoli. La sua competenza, unita al lavoro del team di progettazione, ha portato alla creazione di auto con caratteristiche di guida distintive.

"Abbiamo collaborato con i nostri partner tecnologici per sviluppare soluzioni ingegneristiche che enfatizzano le prestazioni e migliorano l'esperienza di guida", ha spiegato Rydholm.

I veicoli della collezione Arctic Circle sono dotati di specifiche tecniche pensate per affrontare le condizioni più impegnative: sospensioni rialzate (+20-40 mm a seconda del modello); ammortizzatori Öhlins regolabili a 3 vie; pneumatici chiodati Pirelli; cerchi OZ Racing; nuovi fari anteriori Quad Evo di Stedi; sedili a guscio Recaro.

Inoltre, sono disponibili accessori per gli appassionati di avventure invernali come portasci, portapacchi e soluzioni di stoccaggio per attrezzature. Tutti i modelli sono equipaggiati con pneumatici invernali Pirelli specifici, cerchi OZ Racing e sedili Recaro Pole Position.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha sottolineato l'importanza di questa nuova collezione: "alla FAT Ice Race dimostreremo le capacità delle Polestar sul ghiaccio. Siamo felici di far parte di questo evento, che celebra la cultura dell'auto e l'esperienza delle prestazioni".

Con il lancio della collezione Arctic Circle, Polestar punta a rafforzare la sua posizione nel mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni, offrendo veicoli pensati per gli appassionati di guida in condizioni estreme.