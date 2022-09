La Mazda Miata è un’icona in tutto il mondo, tuttavia questa ultima generazione di roadster (disponibile anche nella variante targa, RF) è in circolazione ormai da qualche anno, più precisamente dal 2016. Un recente test su strada di quello che sembra essere un muletto, ci ricorda e suggerisce che Mazda potrebbe essere al lavoro su una nuova versione o, forse, su un piccolo facelift.

Naturalmente, questo è solo l’inizio della fase di test, il che significa che per ora possiamo solo fare ipotesi; indipendentemente da questo, la vettura di prova è stata avvistata con un camuffamento nella zona anteriore, a dimostrazione del fatto che possiamo almeno aspettarci un leggero aggiornamento prima di un più radicale cambiamento. Il camuffamento riguarda tutta la sezione anteriore, dai fari fino alle prese d’aria: difficile quindi capire cosa potrebbe riguardare.

La parte posteriore, prevede invece una carreggiata più ampia che potrebbe aprire le porte ad una miglior maneggevolezza e, possibilmente, a ruote di dimensioni superiore. Idealmente, la nuova Miata (in qualunque forma assuma) rimarrà una vettura minuscola e agile. Rendere la Miata più aggressiva, potrebbe andar contro a tutti i principi fino ad ora seguiti ma siamo sicuri che Mazda troverà il giusto compromesso.

Poche le informazioni a livello di propulsore ma, come sappiamo da precedenti rumor e conferme, la prossima Miata avrà una forma di elettrificazione. Non è un aspetto che sorprende più di tanto, in fin dei conti Mazda dispone di una serie di soluzioni più o meno elettrificate; l’obiettivo sarà sicuramente quello di incrementare il meno possibile il peso della vettura e offrire, al tempo stesso, un ottimo bilanciamento dei pesi.

Nell’attesa di nuove informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra prova del modello da 1,5 litri di cilindrata e vi anticipiamo che pubblicheremo presto anche la prova della versione da 2 litri.