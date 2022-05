Abbiamo recentemente avuto il piacere di testare la nuova Classe A180d, una berlina a due volumi e cinque porte che stupisce in molte aree tra cui finiture e soprattutto consumi, un motore totalmente nuovo ed eccezionalmente parco che permette di viaggiare in tranquillità ed efficienza per moltissimi chilometri prima di necessitare una sosta dal benzinaio.



Mercedes Classe A è sempre stata una vettura importante per il marchio tedesco, questa nuova versione introdotta nel 2018 è anche chiamata W177 e risulta ben più spaziosa della precedente andando ad aggiungere 11 cm alla lunghezza della vettura; il design è filante e proporzionato, soprattutto se si scelgono gli allestimenti più sportiveggianti AMG che, per fortuna, possono essere opzionati con una motorizzazione a gasolio. La vera stella di questa prova è proprio lui, il nuovo motore 2.0 – in sostituzione del precedente 1.5 di derivazione Renault – sviluppato interamente da Mercedes che permette prestazioni contenute (116 cv) ma allo stesso tempo va a bilanciare con consumi eccellenti; la vettura è infatti capace di macinare strada in grande comfort e silenziosità facendoci dimenticare della necessità di fare il pieno.

Il suo regno è l’autostrada, infatti il consumo medio con cruise control a 130 km/h si attesta sui 4.6 l/100 km mentre in extraurbana arriviamo addirittura a 4.0 l/100km, in città invece si stabilizza sui 7 l/100 km: in generale siamo quindi rimasti decisamente sorpresi dai consumi ridottissimi di questa vettura, soprattutto considerando la media registrata in autostrada. Il rumore di questo motore è decisamente più raffinato del precedente e ad andatura normale risulta quasi impercettibile, questo non è solo merito del grande lavoro di insonorizzazione che si è svolto in casa Mercedes ma anche delle migliorie tecniche apportate sul motore stesso che hanno permesso di abbassarne la rumorosità generale.



Non appena si entra nell’abitacolo si è subito accolti da finiture di alto livello e da materiali eccellenti, il feeling è certamente quello di una vettura premium e assemblaggi e design lo rispecchiano a pieno; la plancia è ricoperta di plastica morbida, le finiture nere sono in piano black e le bocchette – un meraviglioso esercizio di stile – sono dotate di LED RGB che si illuminano di notte oltre ad essere comode e ben disegnate. La console centrale, al contrario di classe C provata poco tempo fa, ha un design più tradizionale che prevede il touch pad ed i comandi fisici per la climatizzazione (ben fatto Mercedes!). I materiali risultano di alta qualità anche nella parte bassa dell’abitacolo.

I sedili a guscio sono una piacevole aggiunta di questo allestimento e risultano comodi ed avvolgenti senza mai essere troppo aggressivi; la strumentazione è posizionata in maniera ottimale, con l’infotainment ormai caratteristico del marchio tedesco vanta un sistema MBUX che si divide in due schermi di grandi dimensioni che possono essere totalmente personalizzati e mostrare vari tipi di informazioni. Il sistema è comodissimo ed intuitivo, Apple Carplay ed Android Auto sono disponibili – purtroppo non wireless – e la presenza di comandi vocali efficienti permettono di controllare comodamente molte funzioni dell’auto. La versione da noi provata era la Night Edition, dotata di dettagli distintivi rispetto alle altre versioni come i cerchi in lega da 18”, il pacchetto Night Plus, il pacchetto Tech, l’integrazione con CarPlay ed Android Auto ed inoltre con badge Edition in vari punti della carrozzeria.

I sedili posteriori sono abbastanza comodi anche se, complice la presenza di un tunnel centrale, difficilmente riuscirete a compiere viaggi di lunga percorrenza in cinque persone. La capacità del bagagliaio inoltre varia da 355 a 1200 litri in base alla configurazione della panca posteriore – che ha comunque la possibilità di essere gestita in configurazione 60/40 – ma la soglia di carico piatta permette di caricare i bagagli con estrema facilità.

Alla guida Mercedes Classe A180d si presenta comoda e divertente, il telaio e l’assetto sono sufficientemente accomodanti ed al contempo adatti anche ad una guida briosa anche se in questo caso il limite risiede proprio nel propulsore; i consumi ridotti e la silenziosità la rendono perfetta per le lunghe tratte, nella nostra prova abbiamo infatti percorso più di 1.500 km senza mai riscontrare criticità legate alla abitabilità. Il cambio automatico a 8 rapporti DCT è comodo e permette di avere sempre una risposta eccellente all’acceleratore; il selettore di guida sul lato destro del volante necessita di attenzione le prime volte che si guida quest’auto perchè è in una posizione che solitamente sarebbe occupata dal comando dei tergicristalli.



In generale siamo rimasti molto soddisfatti di questa vettura, valida a 360 gradi, utilizzabile in qualsiasi contesto e situazione. A nostro parere, Classe A180d è una soluzione poliedrica compatibile con chi è alla ricerca di un’auto “alla moda” o per chi desidera semplicemente una vettura con consumi contenuti e un’elevata abilitabilità di bordo. Mercedes offre personalizzazioni pressoché infinite per questa vettura e non sarà difficile cucirla attorno alle proprie richieste. Prezzo? Classe A180d Automatic ha un prezzo di partenza di 32.220 euro.