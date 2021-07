Prova, Renault Arkana: il SUV Coupé ibrido giovanile

La moda dei SUV Coupé lanciata anni fa dai tedeschi, si è fatta strada nell’universo automobilistico come un fiume in piena dando origine a varie versioni dello stesso concetto; Renault è voluta entrare in questo mercato con Arkana nel 2019, inizialmente in Russia, successivamente in Korea ed infine da noi in Europa.

La vettura si presenta immediatamente come muscolosa ma ben slanciata, specialmente nell’allestimento R.S Line che abbiamo potuto provare; la piattaforma è condivisa con la sorella Clio anche se, da fuori, non lo si direbbe visto il design sportiveggiante tipico di questo genere di auto.

Le proposte di Renault sono due: si parte dal già ben equipaggiato allestimento Intens da 30.350 euro che vanta cerchi in lega da 18”, Keyless entry, ADAS come Lane Assist e Cruise control adattivo e fari Full Led, fino ad arrivare al più sportivo R.S Line da 33.150 euro che si riconosce dai tocchi sportivi sia esterni che interni e dall’ Easy Park Assist (assistente di parcheggio automatico).

Lo stile di Arkana è decisamente accattivante, risultando moderna e perfetta per una famiglia giovanile che non vuole rinunciare allo spazio e al contempo ha voglia di avere un’auto dalla linea diversa rispetto ai tipici SUV in circolazione; il lunotto posteriore inclinato cela al suo interno un grande bagagliaio da 518 litri che permette di caricare valigie per 5 persone comodamente e che, in caso non si avessero passeggeri, può raggiungere i 1311 litri abbattendo le sedute posteriori per gli spostamenti più impegnativi, anche se la mancanza di alcune chicche come dei ganci per le borse possono risultare fastidiosi, inoltre la soglia alta del baule aiuta a non far muovere gli oggetti ma al contempo complica le manovre di carico e scarico.

Salendo al posto di guida di Renault Arkana si è subito accolti da dei sedili avvolgenti e confortevoli in pelle traforata ed Alcantara con cuciture a contrasto rosse e bianche tipici del pacchetto R.S Line; l’abitacolo è classico Renault ma impreziosito da dettagli a contrasto come gli inseriti in look carbonio – che non ci convincono – e dei bellissimi dettagli rossi che richiamano la sportività in tutta la cabina. Gli assemblaggi sono di qualità e non presentano scricchiolii o gap di alcun tipo.

Lo schermo centrale in orientamento verticale, già visto da noi su Renault Talisman, fa da padrone e permette la comoda gestione della vettura, inoltre la presenza di Apple CarPlay ed Android Auto ottimizzati per il formato verticale è un vero piacere.

Il cuore pulsante di questa Renault Arkana è il motore 1.3 TCe benzina da 140 cv che abbinato ad un piccolo generatore da 12V, la rende sulla carta un’ibrida leggera; il peso di 1330 kg in ordine di marcia si sposa bene con il 1.3 che infatti non sembra sforzarsi nel muoverla durante le normali percorrenze anche se avremmo preferito più grinta nei sorpassi, ottenibile però con la motorizzazione più spinta ovvero la versione da 160 cv; il motore è abbinato ad un efficiente cambio automatico doppia frizione a sette marce EDC che risulta fluido e preciso, senza mai essere indeciso.

Dietro il volante sono presenti delle palette che permettono i cambi di marcia manuale e tramite il computer di bordo è possibile selezionare anche la modalità sport, francamente l’abbiamo trovata poco utile in quanto le variazioni di erogazione non sono percettibili, l’unica differenza è la strumentazione di bordo più accattivante grazie all’ottimo display di fronte al guidatore che è totalmente personalizzabile.

Nella nostra prova di circa 1300 km ( 60% autostrada 40% urbano/ extraurbano) abbiamo usato molto la modalità normale e la modalità ECO, registrando consumi medi di 6.5lt/100km ovvero 15,3 km/lt, numeri simili ai 17,2 km/litro dichiarati dalla casa considerando il ciclo WLTP.

Lo Start & Stop è uno dei punti deboli di questa vettura in quanto, oltre a bloccare totalmente lo sterzo, risulta pigro nelle ripartenza, soprattutto quando ci si approccia ad una rotonda e ci si deve immettere con una certa celerità.

Gli aiuti alla guida di Arkana sono eccellenti, il Cruise control adattivo funziona bene ed il centraggio di corsia si rivela preciso ed affidabile anche se in situazioni limite come la corsia di sorpasso con l’ombra del Guard Rail si confonde e non ne permette l’attivazione; l’unica nota stonata è la mancanza di un approccio come quello di Tesla, che non permette la riattivazione del sistema di guida assistita se si è dimostrato di non prestare attenzione alla strada poco prima.