Con circa 16 milioni di esemplari venduti in 33 anni e un parco circolante di 400mila unità in Italia, la Renault Clio è senza dubbio uno dei modelli più fortunati della storia del marchio francese. La quinta declinazione è ora a metà della sua carriera e il marchio ha deciso di rinnovarlo con un piccolo restyling di carattere estetico e funzionale.

Esterno

La piccola francese si rinnova nelle sue linee che ci hanno ormai ben abituati, con un aggiornamento che coinvolge la sezione anteriore e posteriore. Nel frontale i LED disegnano le due metà del logo del marchio e ereditano alcuni elementi di altri modelli di gamma superiore. Al centro della nuova griglia troviamo il logo Nouvel’R, ora stilizzato e con finitura satinata, di grandi dimensioni. Nel paraurti anteriore, infine, è integrata sui modelli sportivi la lama aerodinamica in tinta Matte Shale Grey.

La zona retrostante prevede l’introduzione di fari posteriori con una grafica più chiara (effetto trasparente) e una linea del paraurti leggermente rivista. La carrozzeria viene ora proposta in sette tinte: Glacier White, Star Black, Shale Grey, Iron Blue, Flame Red, Valencia Orange e Rafale Grey, abbinate a sei diverse tipologie di cerchi di lega.

Il marchio Alpine appare anche a bordo di Clio con l’allestimento sportivo Esprit Alpine. Dopo aver debuttato sulla Austral, l’allestimento sportivo Esprit Alpine prevede una dotazione decisamente ricca: oltre che per le finiture in Matte Shale Grey, questa versione si caratterizza per la griglia con finitura glossy Chrome sfumata, per il logo Ice Black e per i cerchi da 17″ diamantati. L’abitacolo prevede sedili sportivi anteriori, cuciture a contrasto, volante sportivo e richiami al mondo delle corse.

Interni

Rispetto al modello che va a sostituire, la nuova Clio 2024 beneficia di interni più raffinati e ecosostenibili. L’impostazione rimane invariata, ma l’attenzione nei confronti dell’ambiente è superiore. Nell’allestimento Techno debutta un tessuto composto per il 60% dalla fibra Tencel, una soluzione che ha origine dal legno e che viene trattata utilizzando energie rinnovabili in tutti i processi. La pelle ora viene sostituita in tep, un materiale realizzato con poliestere e fibre bio.

La strumentazione viene aggiornata con un display da 7” o 10” con grafica personalizzata, mentre il sistema di intrattenimento, con display da 7”, è ora compatibile con Android Auto e Apple CarPlay entrambi wireless. Assente OpenR Link, il nuovo sistema multimediale di Renault basato sul sistema operativo Android OS e quindi molto vicino all’universo Google. Al momento rimane disponibile esclusivamente su Megane E-Tech in quanto Clio beneficia esclusivamente di Easy Link.

Sicurezza

Renault aggiorna anche il settore della sicurezza installando ADAS al completo per rispondere ai requisiti di livello 2. La nuova Clio prevede ora anche una serie di assistenti alla guida, come: l’Active Driver Assist include ora l’Adaptive Cruise Control con funzione di Stop&Go, molto utile in caso di traffico, e il Lane Centring Assist. Sono disponibili anche le telecamere a 360 gradi, la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il sistema di parcheggio automatizzato.

Motorizzazioni

Benzina, diesel, GPL e ibrida: la gamma dei propulsori resta confermata con alcune piccole modifiche. Con lo scopo di soddisfare le richieste della platea, Renault mantiene un’elevata varietà di propulsori; da un quasi anacronistico diesel al full hybrid. Al vertice della gamma troviamo la E-Tech Full Hybrid 145, che abbina il motore endotermico 1.6 aspirato a due motori elettrici, al cambio automatico e alla batteria da 1,2 kWh.

E-Tech Full Hybrid GPL TCe TCe 90 SCe 65 Blue dCi 100 Motore 1.6 aspirato + elettrico 1.0 aspirato 1.0 turbo 1.0 aspirato 1.5 aspirato Potenza 145 CV 100 CV 90 CV 65 CV 100 CV Coppia 205 Nm (vers. 140 CV) 170 Nm 160 Nm 95 Nm 220 Nm Cambio Automatico Manuale 6 marce Manuale 5 marce Manuale 5 marce Manuale 6 marce Accelerazione 0-100 km/h N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Emissioni CO2

(WLTP provvisorio) 93 g/km di CO2 N.D. N.D. N.D. N.D.

In alternativa, per gli amanti del bi-fuel, è disponibile la versione GPL TCe 100 con un motore 1.0 benzina da 100 cavalli e oltre 1.000 km di autonomia. Sul fronte benzina sono previste le versioni TCe 90 1.0 turbo da 90 CV, con cambio manuale a sei marce, e la SCe 65 1.0 aspirata da 65 CV, con manuale a cinque marce. Disponibile, infine, un modello a gasolio Blue dCi 100, da 100 CV, con manuale a sei marce. Nessuna informazione sulle prestazioni, per il momento l’unico dato è quello relativo alle emissioni medie della E-Tech: 93 g/km di CO2.

Prezzo

Al momento Renault non ha rilasciato dettagli in merito. Il debutto sul mercato italiano è atteso per maggio, con le prime consegne stimate per settembre.