Renault Clio E-Tech 2024, cosa mi piace cosa no | La mia prova

Con circa 16 milioni di unità vendute in 33 anni e un parco circolante di 400.000 veicoli in Italia, la Renault Clio rappresenta indubbiamente uno dei modelli più fortunati nella storia del marchio francese. Le dimensioni della Renault Clio sono quelle ideali per spostarsi agilmente (4.050 mm lunghezza x 1.798 mm larghezza x 1.439 mm altezza) sia in contesti urbani che extraurbani.

Il suo design accattivante è apprezzato e l'ampia gamma di opzioni propulsive, che comprende versioni a benzina, diesel, GPL e ibrida, ne fa un'opzione versatile e completa.

Cosa mi piace

Renault Clio si rinnova, con una serie di aggiornamenti di carattere estetico e funzionale; Clio 2024 beneficia ora di un design più accattivante con linee tese e angoli più pronunciati. Una ventata di aria fresca che, seppur limitata, credo fosse necessaria e che quindi è ben apprezzata.

Gli interni della Renault Clio sono stati rivisti, presentando ora un look più raffinato e orientato alla sostenibilità ambientale. Pur mantenendo la stessa impostazione, l'attenzione verso l'ambiente è notevolmente aumentata. Nell'allestimento Techno, fa la sua prima comparsa un tessuto composto per il 60% da fibra Tencel, un materiale derivato dal legno e lavorato con l'impiego di energie rinnovabili in tutte le fasi di produzione. La pelle è ora sostituita con il tep, un materiale realizzato con poliestere e fibre bio. Complessivamente, la qualità costruttiva e gli accoppiamenti sono di alto livello, con un'attenzione costante da parte di Renault.

La strumentazione è stata aggiornata con un display da 7" o 9,3" con grafica personalizzata, mentre il sistema di intrattenimento, con display da 7", è ora compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, entrambi senza fili (ben fatto Renault!). Il comfort a bordo di Renault Clio è notevole, specialmente per chi occupa i posti anteriori; in quattro persone, si riesce a mantenere un livello di comfort sufficiente, sebbene gli occupanti posteriori potrebbero riscontrare limitazioni di spazio per la testa.

Cosa non mi piace

Come tante vetture ibride, anche Renault Clio soffre sotto al punto di vista del baule: la versione full hybrid offre appena 300 litri di baule, una capacità limitata soprattutto se paragonata ai 391 litri della versione a benzina.

Sottotono anche il rumore all’interno dell’abitacolo, generato dal rombo del 1.6 quando si accelera con decisione.

Come va

Sotto il cofano della Clio E-Tech è presente un motore full hybrid aspirato da 1.6 litri e 143 CV, abbinato a un cambio automatico; un propulsore efficiente, sofisticato e in grado di muoversi completamente in elettrico.

La batteria non richiede ricarica esterna, poiché si rigenera durante la frenata o utilizzando il motore termico come generatore quando la carica è bassa. Il sistema di propulsione, o power-unit, comprende due motori elettrici: uno da 49 CV posizionato nella parte posteriore del cambio e un altro da 20 CV nella parte superiore della trasmissione.

Alla guida, si percepisce immediatamente che la Clio ha un telaio e uno sterzo ben calibrati. Il volante trasmette sicurezza e le sospensioni offrono un ottimo comportamento sia nel traffico urbano che su strade curve. Il motore termico è reattivo e pronto a rispondere quando si preme sull'acceleratore, anche se presenta una maggiore rumorosità a regimi elevati. Un piccolo appunto riguarda l'impianto frenante, che, pur avendo una forza sufficiente, non appare particolarmente modulabile.

La modalità di guida Eco della Clio E-Tech permette di massimizzare l'efficienza dei consumi, ottimizzando la combinazione tra la carica elettrica e l'apporto del motore termico. Nel passaggio alla modalità Sport, si può apprezzare il lato più sportivo di questa vettura francese, che offre anche un'esperienza di guida divertente, sebbene non sia pensata per utilizzi particolarmente sportiveggianti.

Per quanto riguarda i consumi, Clio E-Tech si posiziona come un punto di riferimento nel suo segmento di mercato, in quanto è in grado di percorrere 20 chilometri con un litro di benzina. Questa efficienza può essere mantenuta sia in contesti urbani che su autostrade, senza la necessità di adottare uno stile di guida particolarmente attento.

Validi anche gli ADAS, ora conformi ai requisiti di livello 2. La nuova versione della Clio è dotata di una serie di assistenti alla guida, tra cui l'Active Driver Assist che include l'Adaptive Cruise Control con la funzione Stop&Go, particolarmente utile in situazioni di traffico, e il Lane Centring Assist. Inoltre, sono disponibili telecamere a 360 gradi, la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il sistema di parcheggio automatizzato.

Chi dovrebbe comprarla?

L’allestimento entry level è la versione Evolution che parte da poco meno di 22mila euro, mentre per quella più accessoriata e accattivante, Esprit Alpine, sono necessari quasi 26mila euro. Per la camera 360 e la firma luminosa a LED è necessario aggiungere il pacchetto City Premium da 500 euro, così come per il pacchetto Bose. Le colorazioni sono tutte ricercate, con una richiesta da parte di Renault compresa tra 800 e 900 euro.

A chi consiglio Clio E-Tech full hybrid 145? A chiunque sia alla ricerca di una compatta dotata di un valido sistema propulsivo, di un buon livello di comfort e soprattutto consumi contenuti in qualsiasi contesto. L’abitabilità in quattro potrebbe non essere il massimo, anche a causa del baule da 300 litri, ma con la nuova Clio si viaggia sicuramente bene e senza problemi.